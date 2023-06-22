Конец исторического табу Израиля: получит ли Украина танки Merkava и чем они особенные

Израиль впервые за 40 лет планирует продать свои танки Merkava нескольким странам, однако кому именно пока неизвестно. Почему страна снимает танковое табу, может ли Украина стать их новой владелицей и чем особенные танки Merkava – читайте в материале 24 Канала.

Какие страны могут получить танки Merkava

Все началось с заявления руководителя отдела оборонного экспорта минобороны Израиля Яира Колеса в интервью Calcalist в начале июня 2023 года. Он сообщил, что Израиль ведет переговоры о продаже 200 танков Merkava Mk2 и Mk3 двум неизвестным странам, одна из которых – европейская.

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Чиновник предположил, что выполнение контракта займет примерно 3 месяца. Также Яир Колес сообщил, что речь идет о танках, находящихся на хранении. Но в 2022 году они прошли проверку, которая показала их хорошее состояние.

Да. Есть две потенциальные страны, с которыми мы ведем продвинутые переговоры. Мне запрещено называть эти страны, но одна из них находится в Европе,

– заявил Колес.

Впоследствии популярный израильский портал Walla написал, что речь может идти об Украине и Польше. В публикации журналисты ссылаются на неназванные, но влиятельные источники. Кто они – хорошо известно, ведь Walla имеет устойчивые связи с премьером Нетаньяху и много раз это демонстрировал. Также портал цитирует источник в польской "оборонке", указывающий именно на Украину и Польшу.

Относительно того, что переговоры ведутся с одним европейским государством, а не двумя. Да, Украина – европейское государство, однако мы до сих пор не являемся членом ЕС. Поэтому журналисты могли так воспринять и упростить информацию.

Несмотря на это, все же уточнение о только одной европейской стране дает возможность предположить, что второй может быть государство не из Европы. Такой даже называли Индию, которая хоть и является крупнейшим в мире производителем российских танков Т-90 (это не ошибка), но сейчас планирует понемногу отходить от этого, потому что не может самостоятельно производить двигатели. Россия этого сделать тоже не может, а потому проект, в который вложили миллиарды долларов и рупий, выглядит как ходячий мертвец.

Но как бы то ни было, Индия – все же экзотический вариант. А вот Украина – вполне логичный.

Второй неназванной страной могут быть Румыния или Польша. Последняя уже показала себя лидером танковой коалиции союзников Украины и передала ВСУ сотни машин. Поэтому вполне логично, что Варшава могла бы закупить израильские танки для Украины (самой они ей не нужны – Польша перешла на американские "Абрамсы" и ждет корейские "Пантеры"). К такому мнению пришли многочисленные международные эксперты по оружию.

Другим вариантом может быть передача танков "Меркава" европейским партнерам Израиля, которые таким образом обновят собственный танковый парк, а свои подержанные машины передадут для ВСУ. Это вполне реальная история и она может касаться, например, Кипра и его парка Т-80У. Или Греции, у которой несколько сотен устаревших Leopard 1А4/5. Либо Чехии и ее остатков Т-72. Кстати, эти вопросы могли обсуждать на встрече министров обороны стран Вышеградской четверки (Польша, Словакия, Чехия и Венгрия), где присутствовала и украинская делегация во главе с генералом Наевым.

Почему Израиль снимает танковое табу именно сейчас

Сейчас активизировались переговоры между Украиной и Израилем. 19 июня Израиль с официальным визитом посетила первая леди Елена Зеленская, а в ближайшие дни встречу проведут еще и министры обороны Украины и Израиля (о переговорах просил лично глава Пентагона Ллойд Остин). К слову, это первые подобные переговоры с начала полномасштабного вторжения.

Для Украины все понятно – нам ВСЕГДА нужно оружие и израильские танки в количестве 200 штук – это очень большая помощь. Она также означает углубление логистического ада, ведь украинцам придется инсталлировать машины, существенно отличающиеся от имеющегося сейчас бронепарка ВСУ. Впрочем, другого выхода, как адаптировать все, не существует. Танк в 21 веке остается важным и мощным оружием, которое несмотря на свою защищенность и мобильность является уязвимым, а потому нуждается в постоянном обновлении. И именно эту проблему решает Украина (по крайней мере, до появления на поле боя "Абрамсов").

Для Израиля все сложнее. Раньше это государство свои танки не продавало. В сети есть сведения о контракте на производство и продажу 50 танков Merkava Mk 4 Сингапуру, однако, о статусе исполнения контракта пока неизвестно. Еще один танк Merkava хранится как музейный экспонат в Иордании – его подарили тамошнему королю сами израильтяне.

В настоящее время ЦАХАЛ (вооруженные силы Израиля) имеет 400 танков Merkava Mk 4 на вооружении и более 1000 танков Merkava разных модификаций на хранении.

Напомним, и это важно – с начала российского вторжения Израиль официально не оказывает вооруженную поддержку Украине и ограничивается гуманитарной помощью. По крайней мере, на этом делает акцент. А вот о предоставлении Украине систем раннего оповещения ракетных ударов предпочитает молчать. Неофициальное сотрудничество между Украиной и Израилем окутано тайнами и слухами, которые дают понять, что оно действительно есть и имеет довольно широкую номенклатуру.

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Что заставило Тель-Авив снять сейчас танковое табу? А в случае если адресатом танков действительно является Украина, то и вооруженное? Ответов несколько.

Первый – давление США, которые являются самым большим союзником Израиля и гарантом его безопасности. В условиях, когда новое правительство Нетаньяху ведет "странную" политику на раскол общества, активно провоцирует многочисленных недружелюбных соседей и собственными руками ослабляет свою же обороноспособность (история с отставкой и возвращением министра обороны Галанта, сговор спецслужб и т.п.), роль Вашингтона существенно растет, а отмазка типа "самим не хватает" уже не проходит. И поэтому приходится отменять собственные табу.

Второй ответ – усиление Ирана как главного врага страны в регионе. Иран при поддержке России сейчас активно обогащает уран и обновляет свою армию. Москва уже не скрывает военное сотрудничество с Тегераном, поэтому давний аргумент Тель-Авива о нежелании провоцировать московитов оружием для Украины уже просто не работает. Напомним, уничтожение Израиля является основой военной доктрины Ирана.

Таким образом, вооруженная поддержка россиянами режима исламских фундаменталистов является недружественным шагом в отношении Израиля. И этот факт не может отрицать даже давняя дружба Путина и Нетаньяху, а значит – ничто не мешает и заработать, и передать старые танки стране, которая страдает и от российских оккупантов, и от иранских дронов. К тому же это неплохой способ заработать. Да, речь только о десятках миллионов долларов, но сначала "Меркава 2" вообще планировали пустить на металлолом.

Живучее, чем Abrams и Leopard 2: характеристики танка Merkava

Merkava – израильский основной боевой танк. Довольно неплохой и вполне конкурентный. Его аналогом является Leopard 2. Название переводится с иврита как "колесница" и является современной вариацией грозного оружия эпохи бронзового века.

Merkava разработана собственно в Израиле как ответ на советскую танковую угрозу. СССР щедро насыщал Сирию, Египет и другие страны своими современными танками и инструкторами. Израиль же не мог получить танк от Запада и решил создать собственный, чтобы не зависеть от политической конъюнктуры в лагере союзников. Избежать полной зависимости от союзников все же не удалось (у танка американский двигатель и немало западных технологий. Впрочем, в современном мире по-другому не бывает).

Это стратегическое решение оказалось чрезвычайно удачным – Израиль по праву может гордиться проектом "Меркава", ведь сейчас это консенсусно один из лучших и самых технологичных танков в мире. Он соответствует стандартам НАТО и это может улучшить, упростить его логистику и использование.

Разработка проекта началась в 1970 году, с 1979-го Merkava пошла в серийное производство. В настоящее время разработаны четыре полновесные серии, у которых разные модификации. Третье и четвертое поколение танка стоит на вооружении ЦАХАЛ с 2004 года.

В настоящее время основной модификацией является 4-я и 3-я "Меркава", выведенная из строевых частей ЦАХАЛ. Но она остается на вооружении резервных частей на случай "большой войны" (призраки которой в регионе никогда не исчезают). 3-ю модель сейчас в основном используют как тяжелые бронетранспортеры.



Израильский танк Merkava / Фото Shutterstock

Особенностью семьи танков "Меркава" является расположение моторно-трансмиссионного отделения в передней части корпуса, а в корме расположен отсек, где можно перевозить десант, раненых или дополнительные боеприпасы. Отсек имеет бронедвери в корме, что позволяет экипажу покидать танк сзади. Таким образом, "Меркава" является универсальной боевой машиной, способной выполнять роль и танка, и БТР. Правда, БТР идет весом около 60 тонн.

Танк надежно защищен модульной броней и практически неуязвим для вражеских ПТРК и гранат (именно такую войну мы сейчас видим на Юге Украины, где наши танки штурмуют насыщенные тяжелой пехотой россиян траншеи и посадки). По оценкам экспертов, "Меркава" по живучести является лучшим вариантом даже при Abrams и Leopard 2. Конкуренцию израильскому танку могла бы составить только легендарная "Армата", если бы существовала в реальной жизни.

Главное же преимущество всего проекта "Меркава" – это реальный боевой танк. Израиль воюет на нем с начала 80-х годов прошлого века и имеет возможность проверять эти машины в условиях реальных боевых действий, чего лишены, например, западные танки, которые фактически не имели серьезной боевой практики после войны в Ираке.

Танк "Меркава 4" – основные характеристики

экипаж – 4 человека

4 человека десант – 6 человек

6 человек корпус и башня танка – литые

литые углы наклона брони – до 75 – 80 градусов

до 75 – 80 градусов цена – 4,5 – 5 миллионов долларов

4,5 – 5 миллионов долларов вес – 65 – 70 тонн

65 – 70 тонн длина – 9,04 метра (с пушкой)

9,04 метра (с пушкой) ширина – 3,72 метра (без экранов)

3,72 метра (без экранов) высота – 2,66 метра (по крыше башни)

2,66 метра (по крыше башни) броня – композитная/рациональная модульная

композитная/рациональная модульная пушка – 120 мм гладкоствольная

120 мм гладкоствольная другое вооружение – 1 пулемет × 12,7 мм (0.50 in) MG, 2 пулемета × 7,62 мм (0.300 in) MG, 1 внутренний миномет × 60 мм (2.4 in), 12 дымовых гранат

1 пулемет × 12,7 мм (0.50 in) MG, 2 пулемета × 7,62 мм (0.300 in) MG, 1 внутренний миномет × 60 мм (2.4 in), 12 дымовых гранат двигатель – дизельный

дизельный мощность – 1500 лошадиных сил

1500 лошадиных сил емкость топливных баков – 1400 литров

1400 литров операционная дальность – 500 километров

500 километров скорость – 64 км/ч по шоссе, 55 км/ч по бездорожью.

Какие модели Merkava продает Израиль.

Пока речь не идет о продаже 4-й модели, а о "Меркава 2" и "Меркава 3".

На "Меркава" стоит пушка калибра 105 миллиметров (у 3-й и 4-й модели – 120 миллиметров). Вес 2-й модели – 60 тонн.

"Меркава 3" обладает двигателем мощностью 1200 лошадиных сил, весом 65 тонн и способностью развивать скорость до 60 км/ч.

Башня 3-й модели переделана для независимого перемещения по отношению к шасси, что позволяет следить за целью без учета движения танка. Возможно, вы видели фото такой "раскоряки", когда башня повернута на 90 градусов относительно шасси и это совсем никак не мешает движению – это те фишки, которые появились в 3-й модели танка "Меркава".

Третья модель получила усиленную модульную броню Kasag, ее можно оперативно менять и восстанавливать непосредственно на поле боя, а также многие другие "фичи".

Родовая особенность этих танков – повышенная проходимость, проверенная в условиях тамошних песчаных пустынь. Когда-то иракские пески стали неприятным сюрпризом для американских "Абрамсов", а для израильских танков – это те условия и ландшафт, для которых они, собственно, и разрабатывались.

Вторая и третья модели "Меркава" – это танки, сделанные в 80-е и 90-е годы, впрочем, они остаются до сих пор актуальными и имеют немало секретных технологий. Скорее всего, они будут демонтированы перед продажей и заменены чем-то более простым и менее секретным. То есть придется еще пройти и процесс переоснащения (для этого пригодится танковый хаб в той же Польше).