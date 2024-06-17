Украинские воины затрофеили российский "танк-сарай" вместе с экипажем
Источник:22 ОМБр
Военные 22-й ОМБр вблизи Клещеевки на Бахмутском направлении захватили так называемый "танк-сарай" россиян, переделанный из советского танка старого образца. Экипаж эрзац-машины также сдался в плен.
Бойцы 22-й отдельной механизированной бригады в районе Клещеевки на Бахмутском направлении затрофеили российский танк Т-62 с наваренной сверху конструкцией из металлических листов. Экипаж "танка-сарая" также сдался в плен нашим военным.
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Дезориентировали и захватили
Пресс-офицер 22-й отдельной механизированной бригады Виталий Соколенко в комментарии УП рассказал, что около 4 утра наши пехотинцы получили команду зайти в определенную точку, где уже был остановлен российский танк.
Его удалось остановить благодаря арте и нашему подразделению беспилотных систем – они гоняли его ночью, дезориентировав. То есть танк был поражен и дезориентирован,
– говорит Соколенко.
Также наши пехотинцы пленили двух членов экипажа броневика. Один хотел себя взорвать гранатой, но его удалось убедить жить и сдаться в плен. Третьего россиянина, который выскочил и убежал, взяли в плен соседи бригады.
Украинские военные затрофеили "танк-сарай": смотрите видео
Зачем россияне возводят "сараи" на своих танках
- Россия перебрасывает ближе к линии фронта эшелоны танков Т-62. Они не новые, но, как видно из кадров, которые попали в соцсети, на верхушке техники есть навесы, предусмотренные для защиты от украинских беспилотников.
- Военные эксперты сообщают, что сейчас россияне используют любое оружие и технику из-за их недостатка. Враг вынужден привлечь эти старые танки, которые уже не могут использоваться по назначению.
- 21 мая в Национальной гвардии Украины поделились кадрами уничтожения подобного "танка-сарая" захватчиков. Там в шутку назвали технику "очередным чудом" российской армии. Уничтожили его на Лиманском направлении.