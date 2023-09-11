Горит все, – Буданов прокомментировал российские заявления об "чудо-оружии" на фронте

Российская пропаганда неоднократно расхваливала танк Т-14 "Армата", которая якобы уничтожает на фронте все. Однако это "чудо-оружие" оккупанты так и не решились выпустить на поле боя.

Об этом во время конференции "Ялтинской европейской стратегии" рассказал начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Он отметил, что танк Т-14 "Армата" россияне не применили на поле боя в Украине ни разу, передает 24 Канал.

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Глава ГУР МО отметил, что было несколько случаев, когда россияне применяли бронетранспортеры типа "Бумеранг". Он отметил, что их остатки можно увидеть на фронте, ведь они все сгорели.

Думаю, что Т-14, когда (россияне – 24 Канал) поняли, что может быть разрушительный эффект для дальнейшей экспортной привлекательности этой машины, так и не запустили на фронт,

– подчеркнул Буданов.

В то же время, он опроверг заявления российской пропаганды, что существует "чудо-техника", которую не может уничтожить наша армия. Буданов отметил, что "горит действительно все".

Он также рассказал, что на поле боя в Украине сгорело большое количество российских танков Т-90. Это одна из последних разработок армии оккупантов.

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