Танк из Украины уже на Красной площади, но есть нюанс: как Россия опозорилась во время парада

Российские оккупанты 9 мая провели так называемый парад. В этом году "победобесие" совсем не удалось. В небо не подняли ни одного самолета, а единственный проехавшийся на Красной площади танк – украинского производства.

Парад был настолько закшварен, что не понравился даже самим россиянам. Не оценили они и речь Владимира Путина (очевидно, одного из его двойников). Пока граждане страны-террористки оставляют возмущенные и разочарованные комментарии, на параде заметили еще одну деталь.

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На параде засветился только один танк. Речь идет о музейном экспонате Т-34. Его разработало конструкторское бюро танкового отдела Харьковского завода. В целом таких музейных экспонатов должно сохраниться немало. В то же время, похоже, у России уже нет даже их.

В Минобороны Украины напомнили, где можно увидеть российскую технику сейчас.

Современную российскую военную технику гораздо легче найти на выставках украинских военных трофеев, чем на Параде Победы в Москве,

– говорится в сообщении.

К слову, по состоянию на 9 мая 2023 года в Украине ликвидировали уже 3734 танка. Также удалось уничтожить 195620 российских захватчиков.