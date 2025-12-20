"Так война закончится очень быстро": эксперты оценили феноменальные удары СБУ по танкерам России

СБУ впервые поразила танкер теневого флота России в нейтральных водах Средиземного моря воздушными беспилотниками. Это произошло примерно в 1400 километрах от берегов Украины. Эксперты объясняют, что это крайне сложная операция.

Ее проведение зависело от многих факторов. Однако СБУ успешно удалось преодолеть все трудности и поразить вражеское судно. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, какие операции выполнял российский танкер, кто мог погибнуть в результате атаки и почему подобные операции приближают конец войны.

Какие операции осуществлял пораженный танкер QENDIL

В момент спецоперации СБУ российский танкер не перевозил ни один груз, в частности нефть, а был пустым. Военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный заметил, что не впервые танкеры теневого флота используют не по прямому назначению.

Они выполняют разведывательные и саботажные миссии. Например, в Балтии, танкеры теневого флота сбрасывали якорь и тянули им по дну. Это делали потому, что на дне лежит большое количество интернет-кабелей и электрических кабелей, которые соединяют Латвию, Литву с другими странами. Тогда повредили интернетный кабель, что привело к масштабным сбоям. Это саботаж,

– объяснил Нарожный.

К тому же на таких кораблях россияне могут устанавливать любую радиоэлектронную разведку. Таким образом они узнают, какие самолеты над ними летают и радиосигналы передают.

"Такой танкер может плавать в пассивном режиме, а потом, например, Россия хочет нанести удар и включает на нем РЭБ. Тогда на побережье условной Турции выключается GPS или мобильная связь. Это абсолютно реальный сценарий. Спрятать на этом танкере оборудование – не проблема. Они находятся в нейтральных водах, и могут проводить множество операций", – отметил военный эксперт.

Известно также, что на пораженном танкере мог находиться глава военной разведки генерал ГРУ Андрей Аверьянов с несколькими заместителями. По информации СМИ, они погибли.

Если там находился специалист ГРУ, они могли остановиться посреди чистого моря, а водолазы – спуститься к подземным интернет-кабелям и заминировать их или разведывать с них информацию. Все это можно сделать – сценариев множество,

– добавил Нарожный.

Эксперт отметил, что танкер двинулся из Новороссийска, но определить его текущее местонахождение – не простая задача без посторонней помощи. Ведь, выходя из порта, на корабле выключают транспортер, который показывает его расположение. В открытом море невозможно проследить за танкером. Впрочем, благодаря разведывательным данным от союзников, определить пребывание корабля – несложно.

К слову, издание The Atlantic ранее сообщило, что США предоставили Украине "тихое разрешение" на удары по теневому флоту России. Администрация Дональда Трампа не просто не препятствует атакам, но и помогает воплощать их в жизнь через передачу разведывательных данных.

Чем могли подбить танкер в Средиземном море?

В СБУ сообщали, что поражение произошло с помощью дронов. Есть несколько вариантов, как именно это могло произойти.

Это, вероятно, был морской дрон, который нес на себе FPV-дроны. Расстояние, на которое он может путешествовать, может быть очень большим. По данным СМИ, мы можем сделать морской дрон длиной до 30 метров. То есть на него могут загрузить большое количество топлива, чтобы он прошел 1200 километров. Но проблема в том, что ему нужно еще вернуться обратно. В целом это примерно 2500 километров,

– объяснил Павел Нарожный.

Военный эксперт отметил, что Украина могла бы пожертвовать одним дроном ради такой операции. Впрочем, в этом случае, его обломки могут изучить россияне. Поэтому, скорее всего, дрон должен был вернуться обратно.

"Морской дрон доставляет FPV, он сам не атакует. На нем есть система спутниковой связи, потому что другая связь там не будет работать. Через эту систему работает оператор FPV. Самих дронов может быть несколько десятков, точно определить это сложно", – отметил Нарожный.

Морской дрон, то есть безэкипажный катер, для поражения танкера должен был пройти залив в Турции. Его ширина примерно 20 – 30 километров. Его охраняют турецкие ВМС, поэтому незамеченным пройти можно, если беспилотник был полностью или частично погружен под воду. В конце концов, так морские дроны уже проходили в порт Новороссийска, где недавно уничтожили подводную лодку "Варшавянка".

В то же время, говорит эксперт, есть вероятность, что беспилотный катер, который перевозил FPV-дроны, не проходил через залив Турции.

Его могли перевозить на каком-то коммерческом судне и просто сбросить посреди Средиземного моря. Сложно сказать, кто это мог сделать. Но катер не мог пройти из Черного моря. Его могли собрать в какой-то третьей стране, например, в европейской,

– предположил Нарожный.

Даже в таком случае доказать юридически причастность Украины к этому – крайне трудно. На дроне могла быть установлена система самоуничтожения, и в конце концов, часть деталей могла происходить из Китая.

Как удары по танкерам ускоряют окончание войны?

Капитан первого ранга запаса ВМС Украины, эксперт компании "Соната" Андрей Рыженко заметил, что тема ударов по кораблям довольно рискованная. Ведь любая морская операция при планировании должна учитывать международно-правовой фактор. В частности, есть немало соглашений о судоходстве, которые регулируют морское движение. К тому же последствия ударов по танкерам имеют и экологические последствия.

Однако в военное время Конвенция ООН о морском праве не действует, ведь предназначена для мирного времени. Вместе с тем, даже воюющим странам необходимо соблюдать гуманитарное право: не использовать силу против медицинских объектов, объектов, имеющих дипломатический статус и гражданских объектов.

Учитывая то, что стратегическая способность России вести против нас войну обеспечивается через продажу нефти, этот фактор (ударов по танкерам – 24 Канал) понимают. Например, когда СССР потерял возможность продолжать войну в Афганистане – просто оставил его после 10 лет войны,

– отметил Рыженко.

Хотя против России и ввели санкции, в частности против теневого флота, однако они являются ограниченными. А последствия от них не проявляются сразу. К тому же России удается обходить санкционные ограничения различными способами.

В этом им помогают третьи страны, рады нажиться на дешевых энергоресурсах. Так, танкер, что покупают для теневого флота, уже через год может окупиться во много раз.

Украине активно что-то нужно делать с теневым флотом, ведь объем доходов России падает, но не критично. Надо сделать так, чтобы у них не было средств содержать свою 700-тысячную группировку на нашей территории, строить ракеты и тому подобное. Если эта задача решится – война закончится очень быстро,

– подчеркнул Рыженко.

Капитан первого ранга запаса ВМС добавил, что Украина, как морское государство, имеет право объявить зону своих интересов, вне территориальных вод других стран, провести консультации и осуществлять силовое воздействие.

Последствия ударов по танкерам России: смотрите видео

