Британия может передать Украине танки: чем уникальны Challenger 2
Великобритания может передать Украине уникальные танки Challenger 2. Главное вооружение этих танков – 120 миллиметровая пушка L30A1 длиной 55 калибров.
Обратите внимание, что Великобритания еще не приняла окончательного решения об отправке танков в Украину. Однако обсуждения продолжаются, информирует 24 Канал.
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Чем уникальны танки Challenger 2
Пушка Challenger 2 нарезная и использует неунифицированные с НАТО боеприпасы раздельной зарядки. Challenger 2 нуждается в своих боеприпасах, как бронебойно-подкалибровых, так и осколочно-фугасных, включая уникальные HESH – бронебойно-фугасные снаряды.
Особенность снаряда HESH – он "размазывает" по броне или поверхности укрепления взрывчатку, которая детонирует и приводит к разрушению и образованию на ее оборотной стороне скола.
Challenger 2 известен экипажем в четыре человека и без автомата подзарядки. Для этих танков разработаны дополнительные модули бронирования, увеличивающие его вес с 64 до 75 тонн.
Характеристики Challenger 2:
- Калибр пушки: 120 миллиметров
- Двигатель: 1200 л.с.
- Удельная мощность 18,7 л/с, с дополнительным бронированием 16,0 л/с
- Максимальная скорость: 59 километров в час
- Запас хода: до 550 километров
- Экипаж: 4 человека
Украине передают мощные танки
- Польша передаст Украине роту танков Leopard 2. Об этом заявил Анджей Дуда во время встречи с Владимиром Зеленским во Львове.
- Не исключают возможности поставок в Украину тяжелых танков и в НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что видит необходимость увеличения амбиций.
- Кстати, накануне пресс-секретарь премьер-министра Британии Риши Сунака сообщил, что в правительстве еще не приняли окончательного решения о передаче Украине танков Challenger 2.