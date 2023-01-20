Есть 2 положительных момента: какие перспективы поставки Украине западных танков

Международные партнеры пока не договорились о поставках танков для Украины. Однако все равно есть две положительные новости насчет получения этой техники.

Об этом 24 Каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. По его словам, переговоры по поставкам танков для Украины будут продолжаться.

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Почему Украина пока не получила западные танки

Есть уже две положительные новости по поводу танков. Первая – немецкое руководство перестало утверждать, что передать танки Украине – невозможно. Вторая – там подчеркнули, что нет прямой зависимости от поставок танков из США и Германии, о чем говорилось ранее.

Хотя есть основания полагать, что партнеры здесь довольно медленные. Зеленский выразил правильное мнение, что пока они решают бюрократические вопросы, в Украине ежедневно гибнут люди. Правильное и корректное политическое заявление,

– заметил Солонтай.

Он подчеркнул – ВСУ четко показали, что не собираются переносить войну в Россию, а остановятся после освобождения государственной границы. Ведь Украина хочет достичь мира посредством западного вооружения, а не повысить эскалацию, как раньше могли думать некоторые западные политики.

Почему Украина еще не получила танки от Запада – Солонтай: смотрите видео

По мнению Солонтая, Украина пока не получила танки по ряду причин. Среди них – необходимость достаточного количества специалистов, запчастей, горючего и другой дополнительно-вспомогательной инфраструктуры. Не стоит забывать и об освоении техники, хотя украинские военные быстро учатся.

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