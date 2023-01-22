Обучение ВСУ на Leopard: военный обозреватель допускает, что после их завершения нам дадут танки

ВСУ в ближайшее время начнут обучение на западных танках. Вполне вероятно, что после их завершения нам дадут танки.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель Денис Попович. В целом, танки Leopard не опаздают к началу наступления ВСУ.

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Обучение на танках от 10 дней до месяца

Попович рассказал, что в ближайшее время начнутся учения на британских Challenger. Наши военные поедут в Великобританию, где будут учиться управлять этими танками. Решение по этим танкам в принципе уже принято, и эти танки будут нам переданы.

Речь идет о сроках до месяца учений на Challenger. Однако говорят, что ввиду навыков украинских танкистов этот термин может быть значительно более сжатым. То есть, 10 дней – 2 недели. Где-то в таких границах можно рассматривать и обучение на Leopard,

– отметил военный обозреватель.

Попович допускает, что после завершения учений ВСУ на танках нам их дадут: смотрите видео

Вероятное мартовское контрнаступление

Он продолжил, что вполне возможно, что прежде чем Германия объявит о передаче танков, наши военные уже смогут на них воевать. Есть разговоры о контрнаступлении, которое может быть спланировано на март. Об этом звучат многочисленные заявления, в том числе и с американской стороны.

"Поэтому берем месяц на обучение, берем время на принятие соответствующих решений, что нам будут переданы танки, далее формирование частей и подразделений. В принципе, до конца марта все может быть готово", – отметил Попович.

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