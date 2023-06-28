Реэкспорт Leopard – нет, ввод санкций – да: Швейцария приняла новые решения касаемо Украины

Правительство Швейцарии 28 июня приняло несколько инициатив по Украине. Эта страна заблокировала реэкспорт сотни танков Leopard, которые должна была модернизировать и передать Германия, но присоединилась к новому пакету антироссийских санкций.

Свое решение швейцарские власти аргументируют "законодательством о нейтралитете". Правительство страны вроде бы не хочет ставить стороной конфликта в войне России против Украины.

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Швейцария отказалась передавать танки

Федеральный совет Швейцарии 28 июня отклонил запрос немецкой компании Ruag SA о передаче 96 танков Leopard 1 A5. Эти танки должны были передать Украине как военную помощь.

Федеральный совет пришел к выводу, что продажа 96 танков не возможна в связи с положениями действующего законодательства. В частности, такая продажа означала бы изменение швейцарской политики нейтралитета,

– говорится в заявлении.

Пока эти танки хранятся в Италии в небоеспособном состоянии. Их планировали перевезти в Германию, чтобы модернизировать, а уже позже должны были передать нашей армии.

Что известно о танках Leopard 1 Танки Leopard 1 является первой подобной техникой, созданной в Германии после завершения Второй мировой войны. На вооружение он был принят в 1965 году.

Несмотря на то, что эти танки достаточно старые, они имеют ряд модификаций. Основная из которых является А5 1987 года выпуска.

Огневая мощность нарезной пушки с калибром 105 миллиметров неплохая, ведь бронепробивание натовским подкалиберным снарядом составляет 450 – 500 миллиметров на дистанции 2 километров.

Эти танки обладают опытом боевого использования во время Боснийской войны и войны в Афганистане.

Правительство Швейцарии присоединилось к антироссийским санкциям

Кроме того, Швейцария также 28 июня расширила санкционные списки в отношении России. Таким образом, страна присоединилась к 11 пакету санкций ЕС против страны-агрессорки.

"Федеральный совет проинформировали, что правительственное ведомство, ответственное за санкции, расширило санкционные списки в отношении России", – написали в сообщении.

Да, все изменения вступят в силу уже 28 июня в 18:00. В Федеральном совете пообещали принять решение о санкциях до конца августа.

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