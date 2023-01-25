Испания готова передать свои танки Leopard Украине, – El Pais
Источник:El Pais
Решение Германии передать Украине Leopard запустило цепную реакцию. Сдерживания со стороны Берлина больше нет, так что боевые танки нашему войску готова отправить еще и Испания.
Согласно имеющимся данным, Украина может рассчитывать на несколько десятков Leopard от Испании. Известно, что эти танки находятся в хорошем состоянии.
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Украина получит еще больше Leopard
Как рассказывают журналисты, правительство Испании еще в 1998 году приобрело 53 танка Leopard. Они находятся в логистическом центре Casetas, расположенном в Сарагосе. Известно, что не менее 20 этих боевых машин находятся в хорошем состоянии. Остальные же нуждаются во вмешательствах, ведь танки буквально простаивали.
Кроме того, Испания имеет Leopard, которые использовались в Сеуте и Мелилье. Но есть низкие шансы, что именно эти танки могут передать Украине.
Испанские издания напоминают, что Педро Санчес, премьер-министр страны, был первым лидером, который еще летом призвал предоставить Украине Leopard. Правда, в августе министр обороны Маргарита Роблес уверяла, что машины находятся в "совершенно плачевном" состоянии. Мол, такие танки использовать просто невозможно.
Основные характеристики танков Leopard / Инфографика 24 Канала
Решение Германии запустило цепную реакцию
- Напомним, что ряд государств на протяжении нескольких недель активно давили на Германию. Они ведь не имели права передать немецкие Leopard без соответствующего разрешения. А с ним канцлер Олаф Шольц откровенно не торопился, чтобы не спровоцировать эскалацию.
- И только 24 января стало известно, что Германия передаст нам как минимум одну роту танков Leopard 2A6. И именно это буквально развязало руки союзникам Украины.
- К примеру, премьер-министр Нидерландов заявил, что страна готова приобрести 18 танков Leopard 2, арендованных у Германии. После этого боевые машины планируют передать ВСУ.
- Также снабжение Leopard 2 рассматривает Норвегия. Она готова передать нам около 8 боевых машин. Но это еще не все.
- В рамках встречи "Рамштайна" 12 государств договорились, что передадут нашему войску около 100 Leopard 2. Напомним, что наиболее активно этот вопрос проталкивала Польша, которая всячески давила на Германию.
- Кстати, все это движение также стало причиной обсуждения возможного предоставления Украине американских Abrams. Известно, что нашему войску могут передать около 30 таких танков. Но официальных заявлений по этому Пентагон еще не делал.