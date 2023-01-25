Испания готова передать свои танки Leopard Украине, – El Pais

Решение Германии передать Украине Leopard запустило цепную реакцию. Сдерживания со стороны Берлина больше нет, так что боевые танки нашему войску готова отправить еще и Испания.

Согласно имеющимся данным, Украина может рассчитывать на несколько десятков Leopard от Испании. Известно, что эти танки находятся в хорошем состоянии.

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Украина получит еще больше Leopard

Как рассказывают журналисты, правительство Испании еще в 1998 году приобрело 53 танка Leopard. Они находятся в логистическом центре Casetas, расположенном в Сарагосе. Известно, что не менее 20 этих боевых машин находятся в хорошем состоянии. Остальные же нуждаются во вмешательствах, ведь танки буквально простаивали.

Кроме того, Испания имеет Leopard, которые использовались в Сеуте и Мелилье. Но есть низкие шансы, что именно эти танки могут передать Украине.

Испанские издания напоминают, что Педро Санчес, премьер-министр страны, был первым лидером, который еще летом призвал предоставить Украине Leopard. Правда, в августе министр обороны Маргарита Роблес уверяла, что машины находятся в "совершенно плачевном" состоянии. Мол, такие танки использовать просто невозможно.



Основные характеристики танков Leopard / Инфографика 24 Канала

Решение Германии запустило цепную реакцию