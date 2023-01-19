Пентагон будет давить нового министра обороны ФРГ по передаче Leopard Украине, – Reuters

Министр обороны США Ллойд Ости встретится с новоназначенным главой оборонного ведомства Германии Борисом Писториусом. Западные аналитики отмечают, что во время переговоров высокопоставленные должностные лица, в частности, будут обсуждать предоставление нашему государству танков Leopard 2.

Немецкий канцлер Олаф Шольц продолжает придумывать "отмазки" по поводу того, почему Берлин не будет передавать Киеву "Леопарды". Однако все может изменить встреча главы Пентагона с новым министром обороны Германии. Хотя вопрос есть также к США, ведь, как известно, в Вашингтоне затягивают с передачей нашему государству танков М1 Abrams.

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Так кто же первый: США или ФРГ

Начать анализ следует с того, что советник минобороны США Колин Кал сказал, что вряд ли боевые танки Abrams будут в следующем пакете военной помощи. Об этом, кстати, также писали в издании Pоlitico.

Я не думаю, что они там будут. Танки "Абрамс" – это очень сложная и дорогостоящая техника. На ней тяжело тренироваться. В ней есть реактивный двигатель,

– констатировал чиновник.

В то же время это не мешает Пентагону, как отмечают эксперты, давить на Берлин по поводу принятия решения о предоставлении ВСУ боевых танков Leopard. Собственно, что те, что те танки крайне важны для нашего государства.

Украина, которая в основном полагалась на варианты танков Т-72 советской эпохи, говорит, что новые танки дадут ее войскам мобильную огневую мощь. Техника поможет вытеснить российские войска в решающих боях,

– пишут в Reuters.

Однако пока выходит так, что ни Германия, ни США не готовы передавать мощную военную технику нашему государству. Собственно, Шольц недавно констатировал, что ожидает первый шаг в этом вопросе от Белого дома. А вот в Белом доме сказали, что каждая страна должна самостоятельно определяться с решением, которое она примет. В результате – Украина просто пока без танков.

Киев настаивает на создании танковой коалиции

Очевидно, украинские власти не могли не заметить такую нерешительность партнеров в этом вопросе, потому и предложили создать так называемую "танковую коалицию". Соответствующую совместное заявление опубликовали: министр обороны Алексей Резников и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В документе говорится, что Россия может усилить наступательные действия, поэтому военным требуется больше техники, в том числе танков. Высокопоставленные должностные лица вспомнили, что Британия приняла решение о передаче эскадрильи танков Challenger 2, однако этого недостаточно.

Очевидно, нашему государству, прежде всего, нужно больше танков Leopard 2, а они находятся на вооружении Греции, Дании, Испании, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Португалии, Турции, Финляндии и Швеции.

Западные танки крайне нужны для украинских военных, ведь имеют более эффективную броню и лучшие пушки, чем аналоги еще советских времен.



Что нужно знать о танках Leopard 2 / Картинка 24 Канала