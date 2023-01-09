Финляндия предлагает передать Украине танки Leopard: как может отреагировать Германия

В Финляндии рассматривают возможность предоставления Украине танков Leopard 2. Однако такой шаг невозможен без согласия Германии, являющейся производителем этого вооружения.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, сейчас на Западе прослеживается определенный позитивный нарратив по отношению к предоставлению Украине военной помощи.

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Особенно это можно проследить на отношениях Франции и Великобритании.

Конкуренция за поддержку Украины

Как рассказал политолог, после того, как Париж принял решение о предоставлении Киеву легких танков AMX-10RC, в западной прессе появились публикации с заголовками: "Франция выигрывает конкуренцию у Великобритании в части поддержки Украины".

Благодаря СМИ создается впечатление, что существует конкуренция относительно того, кто является большим союзником Украины. Это нам на пользу,

– отметил Вигиринский.

Он добавил, что если к этой "гонке" присоединится еще и Финляндия, то в итоге это может лишь усилить обороноспособность нашей страны.

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"Без согласия Германии инициатива Финляндии ничего не стоит"

В то же время, в Финляндии назвали важное условие для передачи Leopard 2 – на это должен согласиться производитель танков, то есть Германия. По словам политолога, согласие Берлина является не просто формальностью.

Это необходимость, без которой поставка танков не состоится. Ведь производство – германское, и должен быть экспортный контроль со стороны Германии,

– сказал Вигиринский.

Он добавил, что есть контракты на поставки, в которых, вероятно, написано, что Финляндия, покупая Leopard у Германии, не имеет права передавать их другим странам без согласия производителя.

"Поэтому Финляндия может проявить инициативу. Но если она натолкнется на ответ "Нет" со стороны Германии, то эта инициатива в публичном пространстве ничего не стоит", – сказал политолог.

Германия в декабре не согласилась дать Украине Patriot

Вигиринский напомнил, что в декабре 2022 года была достаточно похожая ситуация со стороны Польши, которая касалась систем Patriot.

После падения ракеты в польской деревне Пшеводув 15 ноября 2022 года Германия предложила развернуть на территории Польши ЗРК Patriot. Варшава предложила передать эти системы Украине. Однако в тот момент Берлин не поддержал эту инициативу.

В то время заявления Польши не стоили ей ничего. Поляки понимали, что Германия не самостоятельна в принятии решений и ей нужно согласие США,

– сказал Вигиринский.

Как отметил политолог, в конце концов эта ситуация разрешилась положительно для Украины – системы ПВО Patriot нам предоставляют США. А уже после решения Вашингтона о предоставлении Киеву такого зенитно-ракетного комплекса заговорили и в Германии.

Как следует воспринимать предложение Финляндии

Вигиринский добавил, что сейчас разворачивается зеркальная ситуация с Финляндией и Leopard 2. По мнению политолога, заявление финских властей следует воспринимать не как прямой факт вероятной передачи танков. Это скорее "инициатива от друзей", желающих поддержать украинский народ в его борьбе за демократические ценности.

Есть ли коммуникация на уровне Финляндии и Германии? И какова позиция Германии в этом вопросе? Речь даже не о том, передадут ли немцы собственные танки. Согласятся ли они на то, чтобы их предоставила Финляндия?

– отметил политолог.

Он добавил, что пока четкого ответа от Берлина на этот вопрос не прозвучало.

"Формально финны – хорошие, немцы – плохие. Но, возможно, финны и немцы имеют общую точку зрения, просто создается определенный информационный фон, улучшающий позицию Финляндии", – отметил Вигиринский.

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