На Германию будут давить 2 фактора, – эксперт сказал, предоставит ли Шольц танки Украине

Уже несколько стран заявили о готовности передать Украине танки Leopard 2, но необходимо согласие Германии как страны-производителя. Принятию Берлином соответствующего решения могут способствовать 2 фактора.

Об этом 24 Каналу сказал главный консультант национального Института стратегических исследований Иван Ус. Он убежден, что Германия в конечном счете предоставит Украине все необходимое вооружение.

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Какие факторы повлияют на Германию

Ус отметил, что уже есть пример получения от Франции тяжелых бронетранспортеров, после чего США сразу же заявили о намерении предоставить нам боевые машины пехоты Bradley. Германия со своей стороны тоже отреагировала, анонсировав передачу своих тяжелых бронетранспортеров Marder.

Я так понимаю, что на Германию также будут давить 2 фактора,

– заявил эксперт.

Во-первых, подчеркнул он, то, что другие страны поставкой Украине своего вооружения рекламируют его. То есть немцы упускают возможность прорекламировать свои танки Leopard.

Ус назвал факторы, которые повлияют на Германию для предоставления Украине танков Leopard: смотрите видео

А вторым фактором, по словам Уса, является экономическая зависимость от России, которая уже сейчас начала уменьшаться. Чем меньше Германия экономически зависит от страны-агрессора – тем больше у нее будет желание давать Украине оружие, то есть между этим существует прямая связь.

Главный консультант национального Института стратегических исследований убежден, что Германия таки предоставит Украине все необходимое вооружение. И это вопрос не лет, а 2 – 3 месяцев.

Украина получит танки Leopard: что известно

11 января президент Польши Анджей Дуда пообещал Украине роту танков Leopard. Глава государства поблагодарил президента Польши. Он надеется, что другие страны не будут откладываться с решением.

Германия не исключает поставку Украины танков Leopard из Польши. Однако, как заявила представитель правительства ФРГ Кристиан Хоффманн, пока страна не получила официального запроса от Варшавы.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что уже 5 стран готовы передать Вооруженным Силам Украины эти танки. Наше государство находится за полшага до решения темы поставки Leopard.