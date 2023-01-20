Польша уже могла получить разрешение от Германии на передачу танков: политолог назвал причину
Украинским защитникам очень нужны современные танки, чтобы окончательно выбить врага с нашей земли. В частности, говорится о немецких машинах Leopard 2.
Этот вопрос уже может быть решен. Вероятно, Польша уже получила разрешение на поставку танков Украине. В противном случае это нарушило бы устоявшиеся правила реэксперта оружия в странах НАТО. Об этом 24 Канала сказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок.
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Почему Германия затягивает
Вчера российские телеграм-каналы начали разгонять информацию о том, что Олаф Шольц не подтвердил передачу. Затем немецкие издания написали о том, что он провел телефонный разговор с Джо Байденом. Мол, немецкий лидер озвучил тезис: "Я дам, но после тебя". Однако мы не знаем, была ли такая история.
Я допускаю, что неторопливость Германии связана с тем, чтобы выторговать себе экономические преференции,
– отметил Клочок.
По его словам, санкционная политика в отношении России, введенная в ответ на военную агрессию против Украины в 2014 году, очень сильно ударила по Германии. Она страдает больше всего в Европе – финансовые потери исчисляются десятками миллиардов евро. Конечно, как государственники немцы стремятся к определенной компенсации.
Сегодня, мне кажется, вопрос стоит в поставках сжиженного газа из США в Европу. Поэтому могут идти активные дискуссии – по каким контрактам и ценам она может его получать.
– предполагает политический и экономический эксперт.
Концепция строительства энергетического хаба у себя в стране никуда не делась. Германия остается ведущей страной Евросоюза, формирующей не только экономическую, но и социальную и гуманитарную политику. Она активно помогала мигрантам из Сирии и поддерживает украинских беженцев. В этой части Германия действительно страдает экономически, поэтому хочет это компенсировать.
Потому сейчас идут банальные торги. А то, что Германия предоставит танки, я даже не сомневаюсь,
– подчеркнул Валерий Клочок.
Кроме того, сегодня США пытается заставить страны Евросоюза думать о составляющей безопасности этого континента, потому что они довольно инфантильно относились к российской агрессии. "После начала полномасштабного вторжения политика многих стран существенно изменилась, они выделяют больше средств на свою армию в рамках Североатлантического Альянса"; – отметил Клочок
Не менее важен психологический аспект. "Представим, что немецкие танки, разбитые во времена Второй мировой войны, должны будут воевать против россиян на территории Украины", – отметил Клочок. Немцы действительно опасаются эскалации с россиянами. Есть определенная спекуляция, связанная с историческим прошлым времен фашистской Германии.
"Все же, вероятнее всего, это торги Германии с миром о том, кто и сколько должно помогать. Потому что Великобритания могла давать больше, последняя помощь это свидетельствует", – резюмировал Клочок.
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Что известно о танке Leopard 2: коротко
- Как заметил военный эксперт и главный редактор Defence Express Олег Катков, Leopard 2 – это супер-машина, икона танкостроения. По своей эффективности она не уступает Abrams.
- Это танк, который создавался для того, чтоб противостоять армии русского Союза с учетом той техники. Он очень хорошо справляется с Т-72, Т-90, Т-80 и другими.
- Кроме того, Leopard имеет гораздо лучшую пушку, что ведет огонь точнее и на большей дистанции. Катков отметил, что западными снарядами он может прошивать советскую технику в любой проекции на всех реальных дистанциях боя. Более того, даже Leopard 2 A4 90-х годов имеет тепловизоры и цифровую систему управления огнем.