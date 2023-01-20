Штайнмайер вступился за "осторожный подход" Шольца к поставкам оружия Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц продолжает тормозить процесс передачи танков Leopard. Штайнмайер решил вступиться за него и поддержать "осторожный подход".

По мнению федерального президента Франко-Вальтера Штайнмайера, линия правительства Германии по поставкам тяжелого вооружения Украине верна. И это несмотря на то, что ряд стран ежедневно давят на Берлин и призывают дать наконец зеленый свет из Leopard.

Читайте также Война будет долгой, готовы ли к этому на Западе: что об Украине пишут иностранные СМИ

Тоже боится обострения конфликта

По его мнению, каждый ответственный политик должен рассуждать с учетом возможного развития событий. Мол, он должен спросить себя "когда и при каких обстоятельствах конфликт может резко обостриться".

Это следует учитывать, а также оценку влияния цены отсутствия поддержки,

– сказал Штайнмайер.

Он добавил, что Германия "существенно и постоянно" поддерживает Украину. В то же время он раскритиковал политику Берлина по отношению к России перед самым полномасштабным вторжением.

По его мнению, ошибочным решением было непризнание этого на раннем этапе. Ведь стало ясно, что Путин "просмотрел свой взгляд на мир". И что для достижения своих имперских целей он способен рискнуть политическим, социальным, а также экономическим развалом России.

Штайнмайер подчеркнул, что объявление Путиным Запада своим врагом – то, из чего всем следует делать выводы.

На Германию давит весь мир

Но начнем, так сказать, с конца. К сожалению, во время "Рамштайна" не удалось одобрить решение о передаче Украине танков Leopard, а также американские Abrams.

В то же время немцы уже вышли на протест. Во время него они требовали от властей страны передать Украине танки, которые помогли бы ускорить победу нашего государства.

Между тем, в Германии заявили, что "готовы действовать быстро". Но сделают это только при достижении консенсуса, связанного с Leopard.

Если говорить не только о танках, то хорошие новости из Берлина нас все же ожидают. В Германии анонсировали весенний пакет военной помощи в Украине. Его оценивают в 1 миллиард евро.

Напомним, что мощный пакет военной помощи Украине приняли также США. Его совокупная стоимость 2,5 миллиарда долларов. Об этом стало известно перед началом встречи в рамках "Рамштайна".