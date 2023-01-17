Дуда сказал, сколько танков Leopard Польша передаст Украине

Анджей Дуда заявил, что Польша планирует передать Украине более десяти танков. Польский лидер надеется, что партнеры Киева также предоставят нам Leopard.

Анджей Дуда сказал об этом 17 января на выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Новую помощь президент Польши анонсировал во время визита во Львов 11 января 2023 года.

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Дуда сказал, сколько танков Польша передаст Украине

Пять дней назад (11 января – 24 Канал) мы объявили о передаче Leopard. Речь идет об ориентировочно 14 танках,

– заявил Анджей Дуда.

Он также отметил, что Владимир Зеленский много раз просил его о помощи, в том числе танками, которые очень нужны Вооруженным Силам Украины. Польский лидер отметил, что:

его страна передала нам 260 старых танков;

эта техника была в Польше еще со времен Советского Союза.

"Это было практически начало огромной поддержки Украины, и я надеюсь, что решение отправить Leopard в Украину станет новым началом помощи", – заверил польский президент.

Предоставление танков Leopard.