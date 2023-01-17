Дуда сказал, сколько танков Leopard Польша передаст Украине
Источник:Анджей Дуда
Анджей Дуда заявил, что Польша планирует передать Украине более десяти танков. Польский лидер надеется, что партнеры Киева также предоставят нам Leopard.
Анджей Дуда сказал об этом 17 января на выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Новую помощь президент Польши анонсировал во время визита во Львов 11 января 2023 года.
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Дуда сказал, сколько танков Польша передаст Украине
Пять дней назад (11 января – 24 Канал) мы объявили о передаче Leopard. Речь идет об ориентировочно 14 танках,
– заявил Анджей Дуда.
Он также отметил, что Владимир Зеленский много раз просил его о помощи, в том числе танками, которые очень нужны Вооруженным Силам Украины. Польский лидер отметил, что:
- его страна передала нам 260 старых танков;
- эта техника была в Польше еще со времен Советского Союза.
"Это было практически начало огромной поддержки Украины, и я надеюсь, что решение отправить Leopard в Украину станет новым началом помощи", – заверил польский президент.
Предоставление танков Leopard.
- 11 января 2023 во Львов приехали президенты Украины, Польши и Литвы. Они подписали декларацию Люблинского треугольника.
- Согласно документу, среди прочего страны заявили о намерении предоставлять Украине военную, техническую, оборонную, гуманитарную и другую поддержку.
- Президент Литвы Гитанас Науседа пообещал передать Украине ПВО. В ходе этой встречи Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту танков Leopard.
- Тогда во Львове польский лидер не назвал точное количество танков. Ведь танковая рота ВСУ состоит из 10 единиц техники: один танк управления и три взвода по три танка. По стандартам НАТО рот содержит 14 единиц техники.