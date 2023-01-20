Минобороны США и Германии не смогли договориться о танках для Украины, – CNN

Вашингтон и Берлин не смогли договориться о танках Leopard 2. Обсуждение проходило 19 января между министрами обороны стран Ллойдом Остином и Борисом Писториусом.

Изданию о результатах переговоров стало известно от официальных лиц США, знакомых с ситуацией. Информацию обнародовали 20 января – в день проведения восьмой встречи министров обороны стран-союзниц в формате "Рамштайн".

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Что известно о переговорах США и Германии

Было бы странно, если бы Германия передумала, несмотря на давление Ллойда Остина,

– заявил один из собеседников издания.

Именно поэтому к утру 20 января вопрос танков до сих пор остается не решенным.

Хотя журналисты сообщили, что высокопоставленный представитель обороны США заявлял до встречи, что Штаты очень оптимистично настроены относительно достижения прогресса в вопросе танков.

В чем состоит дискуссия между США и Германией

Германия неоднократно заявляла, что позволит отправлять на Украину танки немецкого производства Leopard только после того, как США согласятся передать Киеву свои собственные танки Abrams.

В ответ Соединенные Штаты объясняли, что поставлять Abrams не планируют потому, что их тяжело обслуживать. По данным Пентагона, танк требует особого топлива, а Leopard и Challenger имеют другой двигатель, им нужен дизель, поэтому их немного легче удерживать.

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