"Сумасшедшие деды": как пишут украинцы и россияне о наступлении танков с красными флагами

16 февраля россияне пустили в наступление танковую колонну под красными флагами на Курщине. Техника шла в лоб на позиции ВСУ в районе поселка Никольский. Такое неудачное наступление удивило украинцев и возмутило россиян.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на анализ BBC.

Смотрите также Россияне серьезно продвинулись в Донецкой области, ВСУ пытаются контратаковать: анализ фронта от ISW

Зачем россияне повесили красные флаги на танки

По версии российского командования, это, очевидно, должно было иметь психологический эффект. Ведь в представлении россиян они воюют с "нацистами". Конечно, с украинской стороны это вызвало только смех и издевательства.

Интересно, что российские "военкоры" тоже не оценили этот жест. Они сказали, что "флаги Победы" (во Второй мировой войне) заставили повесить "сумасшедшие деды", которые погнали колонну на минные поля. И даже не сразу поверили в это.

Фактчекинг. Красные флаги на танках хорошо заметны на видео 47 бригады. Бойцы указали, что вместо "победы" получилось традиционное мракобесие.

Неудачный штурм принадлежит авторству элитной 155 бригады морпехов, изрядно потрепанной в боях. Именно эти морпехи постоянно совершают военные преступления против украинцев.

"Военкоры" писали, что до этого под Погребками на Курщине в похожую лобовую атаку шла 810 бригада. Оккупанты из ее состава тоже отличились военными преступлениями.

Враг пошел в наступление более 10 танками и ротой пехоты. Более того, командиры доложили, что пути не заминированы. Вероятно, они двигались двумя волнами с привлечением северокорейских военных, но это им не помогло.

Военные аналитики видят в этом фиаско бронетехники в целом, даже с РЭБами и наваренными решетками, ведь дроны разобрали вражеские танки. А еще отмечают хорошую работу инженеров и минеров, которые подготовили позиции к обороне. Инженерные заграждения были эффективными, а тяжелые беспилотники помогли дополнительно заминировать подступы. Минные тралы россиян не смогли справиться.

Добавим, что есть и другое мнение. Институт RUSI писал, что порой дроны уступают бронетехнике, каким бы парадоксальным это ни казалось.

Впрочем, некоторые обращают внимание, что ни россияне, ни украинцы не могут достичь решающего преимущества на поле боя. Авиация и артиллерия уязвимы, а поле боя контролируют круглосуточно.