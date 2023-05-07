Военный эксперт сказал, сколько танков Т-55 может восстанавливать Россия в месяц

Россияне достают старые танки Т-55 и отправляют на войну в Украине. Но за один месяц оккупанты могут восстановить только 10 таких машин.

Об этом 24 Каналу заявил эксперт Defence Express Иван Киричевский. Он отметил, что ремонтировать их можно только на одном заводе в стране-агрессоре.

Смотрите также Тяп-ляп, чтобы было: как россияне страдают от своего "супероружия"

"Бронетанковый завод России в Забайкалье, который за одно восстанавливает Т-62. Если брать заводской ремонт, то у россиян есть только один объект и они имеют выбор: либо ремонтировать 10 Т-55 в месяц, либо до 10 танков Т-62. Одновременно не получится", – сказал Киричевский.

Ведь заводы, которые могли бы заниматься Т-55 и Т-62, расположены на территории Украины.

Какие потери имеют на фронте россияне: смотрите видео

Вместо переплавки – на фронт

Все российские танки, по словам эксперта Defence Express, имеют специфику.

"Танк – это танк. Если к нему есть боеприпасы – его можно зарядить, эта зараза приедет, выстрелит. Даже если не прицельно, то все равно представляет определенную угрозу. Но есть еще одна другая сторона этой медали", – рассказал он.

Россияне обещали все эти старые танки переплавить еще в 2017 году. Мол, хранение старых танков на уровне металлолома – неэффективно и в современной войне не понадобится. Поэтому, даже если были к этим танкам комплектующие, то их передали, в частности, в Сирию.

Выходит, что сейчас у них история такая: они для того, чтобы создать ситуацию, что танк есть танк и он может стрелять, и создавать какую-то определенную угрозу, им приходится применять какие-то невероятные усилия,

– подчеркнул Иван Киричевский.

Ресурсов мало

Сейчас нет оснований говорить о том, что оккупанты могут применять танки Т-55 так массово, как и Т-62.

"Т-62 у них стояли в таком штатном порядке на хранении. Их они хотя бы тренировались снимать с консервации во время учений "Восток-2018". А Т-55 и Т-54 там планировались наглухо для списания на металлолом, на переплавку для продажи российским олигархам", – объяснил он.

Эксперт Defence Express уверен, даже, если российские танки Т-55 будут представлять определенную угрозу на фронте, то это не будет столь длительная угроза, как при применении Т-62. Все из-за влияния ресурсных ограничений россиян.

Старые танки россиян уезжают на фронт