Военный эксперт сказал, сколько танков Т-55 может восстанавливать Россия в месяц
Россияне достают старые танки Т-55 и отправляют на войну в Украине. Но за один месяц оккупанты могут восстановить только 10 таких машин.
Об этом 24 Каналу заявил эксперт Defence Express Иван Киричевский. Он отметил, что ремонтировать их можно только на одном заводе в стране-агрессоре.
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"Бронетанковый завод России в Забайкалье, который за одно восстанавливает Т-62. Если брать заводской ремонт, то у россиян есть только один объект и они имеют выбор: либо ремонтировать 10 Т-55 в месяц, либо до 10 танков Т-62. Одновременно не получится", – сказал Киричевский.
Ведь заводы, которые могли бы заниматься Т-55 и Т-62, расположены на территории Украины.
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Вместо переплавки – на фронт
Все российские танки, по словам эксперта Defence Express, имеют специфику.
"Танк – это танк. Если к нему есть боеприпасы – его можно зарядить, эта зараза приедет, выстрелит. Даже если не прицельно, то все равно представляет определенную угрозу. Но есть еще одна другая сторона этой медали", – рассказал он.
Россияне обещали все эти старые танки переплавить еще в 2017 году. Мол, хранение старых танков на уровне металлолома – неэффективно и в современной войне не понадобится. Поэтому, даже если были к этим танкам комплектующие, то их передали, в частности, в Сирию.
Выходит, что сейчас у них история такая: они для того, чтобы создать ситуацию, что танк есть танк и он может стрелять, и создавать какую-то определенную угрозу, им приходится применять какие-то невероятные усилия,
– подчеркнул Иван Киричевский.
Ресурсов мало
Сейчас нет оснований говорить о том, что оккупанты могут применять танки Т-55 так массово, как и Т-62.
"Т-62 у них стояли в таком штатном порядке на хранении. Их они хотя бы тренировались снимать с консервации во время учений "Восток-2018". А Т-55 и Т-54 там планировались наглухо для списания на металлолом, на переплавку для продажи российским олигархам", – объяснил он.
Эксперт Defence Express уверен, даже, если российские танки Т-55 будут представлять определенную угрозу на фронте, то это не будет столь длительная угроза, как при применении Т-62. Все из-за влияния ресурсных ограничений россиян.
Старые танки россиян уезжают на фронт
- Еще в марте в России были замечены эшелоны с танками Т-54. Оккупанты продолжают перебрасывать на фронт старую и давно уже забытую технику.
- Военный эксперт Олег Жданов предположил, что танки Т-54/55 в лучшем состоянии, чем следующие модели советских танков.
- Оккупанты заявляют, что якобы старые советские танки Т-55, Т-62 и Т-64 лучше, чем Leopard 1. Однако танки Т-64 и все последующие начали изготавливать из-за того, что предыдущие модели не отвечали потребностям армии. Поэтому такие заявления россиян – бред.