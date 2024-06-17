Как танк уже не используют: что россияне могут сделать со старыми Т-62, которые гонят на фронт

Россия перебрасывает из Кемеровской области к линии фронта эшелон танков Т-62. Они не новые, но, как видно из кадров, которые попали в соцсети, на верхушке техники есть навесы, предусмотренные для защиты от украинских беспилотников.

Такую вражескую технику военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан охарактеризовал 24 Каналу, как "голую", ведь, по его словам, она не имеет брони.

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По мнению военного эксперта, сейчас россияне используют любое оружие и технику из-за их недостатка. Враг вынужден задействовать эти старые танки, которые уже не могут использоваться по назначению.

"Максимум, как они будут его использовать – в качестве САУ, чтобы отстреливаться, потому что дальность составляет 7 – 8 километров. Эти танки они потом могут на Донбассе обвешивать, чтобы эту зарытую пушку прикрыть от украинских дронов. Мы прогнозировали, что на конец 2024 года Россия выйдет на нулевые складские остатки. Осенью еще будем об этом говорить, когда они начнут снимать танки уже с постаментов", – прогнозирует Свитан.

Российская армия концентрируется на таких задачах:

остановить боевые действия, чтобы накопить достаточное количество техники, ведь ВСУ уничтожает ее в большем количестве, чем они производят;

поиск военной помощи от партнеров, например, Китая и Северной Кореи.

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Военный эксперт Роман Свитан рассказал, что украинская армия сейчас ведет контрбатарейную борьбу, отметив, что за последнее время благодаря помощи партнеров Украины на поле боя были переброшены контрбатарейные радары, которые являются довольно точными. Они работают в режиме полевых испытаний.

Контрбатарея очень серьезно сейчас приобщена для уничтожения российской артиллерии. Здесь учитываются и минометы, и САУ типа "Пион". Более полсотни в сутки украинская армия их "минусует",

– рассказал Свитан.

Он в очередной раз отметил, что у россиян большая проблема с оружием, техникой и их изготовлением. Поэтому, по мнению военного эксперта, Владимир Путин сейчас хочет потребовать от Украины прекращения боевых действий, ведь россиянам просто не будет дальше чем воевать.

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