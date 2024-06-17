Таку ворожу техніку військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан схарактеризував 24 Каналу, як "оголену", адже, з його слів, вона не має броні.

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На думку військового експерта, зараз росіяни використовують будь-яку зброю та техніку через їх нестачу. Ворог вимушений залучити ці старі танки, які вже не можуть використовуватись за призначенням.

"Максимум, як вони будуть його використовувати – в якості САУ, аби відстрілюватися, бо дальність становить 7 – 8 кілометрів. Ці танки вони потім можуть на Донбасі обвішувати, щоб цю зариту гармату прикрити від українських дронів. Ми прогнозували, що на кінець 2024 року Росія вийде на нульові складські залишки. Восени ще будемо про це говорити, коли вони почнуть знімати танки вже з постаментів", – прогнозує Світан.

Російська армія концентрується на таких завданнях:

зупинити бойові дії, щоб накопичити достатню кількість техніки, адже ЗСУ знищує її в більшій кількості, ніж вони виробляють;

пошук військової допомоги від партнерів, наприклад, Китаю і Північної Кореї.

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Військовий експерт Роман Світан розповів, що українська армія наразі веде контрбатарейну боротьбу, зауваживши, що за останній час завдяки допомозі партнерів України на поле бою були перекинуті контрбатарейні радари, які є доволі точними. Вони працюють в режимі польових випробувань.

Контрбатарея дуже серйозно нині долучена задля знищення російської артилерії. Тут враховуються і міномети, і САУ типу "Піон". Більше пів сотні на добу українська армія їх "мінусує",

– розповів Світан.

Він вкотре зауважив, що у росіян велика проблема зі зброєю і технікою та їх виготовленням. Тому, на думку військового експерта, Владімір Путін зараз хоче вимагати від України припинення бойових дій, адже росіянам просто не буде далі чим воювати.

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