Без шансов для врага: видео поразительного боя украинских танкистов с российскими противотанкистами

27 марта 2023, 10:57
Читати новину українською

Источник:

Минобороны Украины

Наши защитники каждый день героически приближают победу Украины. Танкисты 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского мастерски ликвидируют врагов.

Видео мощного уничтожения захватчиков было опубликовано в Министерстве обороны Украины. На одном из восточных направлений произошло ожесточенное сражение украинских танкистов и вражеских противотанкистов.

Кстати говоря В России уволили генерала, который обеспечил оккупантам большие потери под Угледаром, – СМИ

Украинские бойцы разгромили окупантов

В результате адского боя статистика врагов пополнилась еще несколькими единицами личного состава и техники.

Бой украинских танкистов с противником: видео 18+

Напомним, что Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали еще 610 российских окупантов. Следовательно, с начала полномасштабного вторжения в Украину погибли 171 160 захватчиков.

Стоит также добавить, что кроме личного состава враг теряет много техники. В частности, с 24 февраля 2022 года вражеская армия потеряла:

  • Танцев – 3595;
  • боевых бронированных машин – 6 953;
  • артиллерийских систем – 2 638;
  • РСЗО – 523;
  • средств ПВО – 277;
  • самолетов – 305;
  • вертолетов – 291;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 2216;
  • крылатых ракет – 911;
  • кораблей/катеров – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5493;
  • специальной техники – 285.
Автор: Анна Романюк