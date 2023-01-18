Моравецкий считает, что союзники могут передать Украине до 100 танков Leopard

Западные партнеры помогают Украине выгонять и уничтожать врага. Более того, для этого некоторые государства готовы предоставлять и современные танки Leopard 2.

Среди таких стран и Польша, которая в начале 2023 года заявила о передаче роты танков. А это, отметим, более 10-ти единиц.

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Больше, чем 10

Однако премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что совместно союзники могут передать Украине гораздо большее количество этого вооружения. Речь идет о количестве до 100 танков.

Мы запланировали наши 14 танков Leopard и теперь мы ждем Leopard из Дании, Финляндии, Германии и танки из других стран ЕС,

– сказал он.

Матеуш Моравецкий в интервью заявил, что правительство в Варшаве хочет "вдохновить других" отправить минимум 100 танков, чтобы "мы могли изменить ситуацию на поле боя в Украине".

Германия должна разблокировать передачу танков

Премьер-министр Польши также отметил, что разговаривал с канцлером Германии Олафом Шольцем и поощрял его как можно быстрее разблокировать помощь для Украины. Ведь, напомним, Германия не хотела передавать это вооружение прежде, чем современные танки не будут предоставлять и другие государства-партнеры.

И хотя решения Германии о передаче танков нет, о таком намерении уже заявил ряд стран. Среди них, в частности, Польша и Финляндия. Более того, Матеуш Моравецкий назвал в этом перечне и Данию.

Также стоит отметить, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что из 12 стран, имеющих на вооружении Leopard 2, не менее 5 готовы передать их Украине. Однако такая передача без согласия правительства Германии невозможна.

Взамен Олаф Шольц заявил, что он уже ведет переговоры с союзниками о возможной поставке Украине тяжелых танков Leopard. Однако также предупредил, что любые объявления должны производиться согласованно с другими.



Почему Украине нужны танки Leopard / Инфографика 24 канала

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