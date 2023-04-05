Максимум – 50 танков в месяц: у оккупантов критическая ситуация с техникой
В России кончаются запасы новейшей техники. Они пытаются "расконсервировать" советскую, но скорость этого процесса недостаточна для эффективного восполнения потерь.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, россияне осознают критическую ситуацию с количеством имеющейся техники, но ничего не могут с этим поделать.
Смотрите также Эволюция деградации: как Россия пересаживается на подержанную технику и почему мобилизованные будут гореть в Т-34
Ситуация с техникой плачевна
В русских военных заканчивается новейшее вооружение, особенно это касается танков. Их запасы – критические и в России это хорошо понимают.
"Ту новую технику, с которой они в прошлом году пытались зайти и пройтись по Украине парадным маршем, за год уничтожили. У них осталось примерно такое же количество, но уже старой техники", – заметил полковник ВСУ в запасе.
Советское вооружение пытаются "поставить в строй" и восстановить, но скорость этого процесса невелика. По словам Свитана, они могут производить 15 – 20 танков в месяц, а восстанавливать 20 – 25. То есть максимум, который в месяц может поставить Россия – 50 "коробочек". В то время как иногда Украина за неделю такое количество может уничтожать.
Роман Свитан о проблемах россиян с техникой: смотрите видео
Авиации в России достаточно
Впрочем, стоит отметить, что у россиян остается значительное количество авиации, особенно истребителей Су-30, Су-34, Су-35. Каждый остался примерно по 100 бортов, рассказал Роман Свитан. Этого количества достаточно для выполнения определенных оборонительных, но не наступательных задач.
Подойти к линии обороны Украины они не могут, потому что попадают в радиус действия нашей ПВО – ракетно-зенитных комплексов, которые довольно успешно с ними борются.
– отметил летчик-инструктор.
Пока россияне не применяют дальние средства поражения, поэтому сами самолеты сейчас не столь опасны для нашей страны.
Но те средства дальнего поражения, которые они могут использовать, например ракеты Х-31, Х-59, имеют дальность от 70 до 300 километров. Украина не может их перехватывать, потому что нет истребителей F-16 с дальностью обнаружения 400 км и дальностью пуска – более 200 км.
Актуальные потери врага
С начала полномасштабного вторжения России до 5 апреля, украинские военные ликвидировали уже около 176240 русских захватчиков. Кроме того, русская армия потеряла:
- танков – 3 629 единиц;
- боевых бронированных машин – 7005 единиц;
- артиллерийских систем – 2 707 единиц;
- РСЗО – 532 единицы;
- средств ПВО – 280 единиц;
- самолетов – 306 единиц;
- вертолетов – 291 единица;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2283 единиц;
- крылатых ракет – 911 единиц;
- кораблей/катеров – 18 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5573 единицы;
- специальной техники – 299 единиц.