Таран и Кент обсудили военно-политическую составляющую встречи Зеленского и Байдена

Министр обороны Андрей Таран провел разговор с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом. Обсудили военно-политическую составляющую повестки дня предстоящего визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты.

Ведомство сообщило детали встречи министра обороны Украины с заместителем помощника Государственного секретаря – директором Бюро по вопросам Европы и Евразии Государственного департамента США.

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Говорили о встрече Зеленского и Байдена

Собеседники подробно обсудили военно-политическую составляющую повестки дня визита Владимира Зеленского в США. В частности, обратили внимание на расширение двух- и многосторонней договорно-правовой базы и отдельные вопросы военно-технического сотрудничества.

В то же время Кент в интервью одному из телеканалов заявил, что прибыл в Украину на 2 недели. В планах заместителя Госсекретаря США провести ряд встреч, которые откладывали из-за пандемии коронавируса.

Встреча Зеленского и Байдена в США: что известно