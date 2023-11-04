"Честный и очень скромный": на фронте погиб пластун и журналист из Ровно Тарас Давидюк
Источник:Юрий Юзич
В боях за Украину погиб 37-летний Тарас Давидюк. Он был военным разведчиком, а в гражданской жизни – работал журналистом.
У Тараса Давидюка была активная общественная позиция, был пластуном, а также с начала 2000-х годов присоединился к патриотическому движению.
Смотрите также "Очень большая потеря для всех": на фронте погиб участник Революции Достоинства Андрей Кудабеков
Погиб в боях на Запорожском направлении
Герой имел позывной "Старик", погиб 3 ноября 2023 года в окрестностях Работино в Запорожской области. Тарас встал на защиту страны еще в 2013 году. Тогда он был добровольцем в 14-й "МНК-овской, а ныне в 15-й "пластовой" сотнях Самообороны Майдана. Тогда же Тарас начал служить в добровольческом батальоне "Гарпун", где служило много пластунов. Затем продолжил службу в одном из отдельных разведывательных батальонов ВСУ.
Тарас Давидюк служил в ВСУ до 2019 года. Затем он вернулся в родной город Ровно, где работал журналистом. Он создал собственный новостной сайт, который постоянно развивал. С начала полномасштабного вторжения Тарас Давидюк снова встал на защиту страны.
До войны Тарас занимался разной общественной деятельностью. Он получил образование в Острожской академии и получил специальность политолога. С 2002 года начал активно участвовать в общественном движении: был членом "Молодого Движения", председателем областной организации и членом Центрального Провода Молодежного Националистического Конгресса – МНК, а также голой ровненской областной организации "Активная молодежь". В 2005 году был членом местной ячейки Пласт – украинский скаутинг в Остроге.
В 2012 году Тарас вернулся в Пласт, прошел обучение юношеских устроителей и возглавил кружок "Черные ступни". Он совмещал воспитательную работу с обязанностями старшего пластунства в городе, а также занимался волонтерством.
Чрезвычайно добросовестным был мужчиной. И очень скромным,
– написал председатель Краевого Пластового Совета Юрий Юзич о трагической потере.
Трагические потери Украины в войне
- На Запорожском направлении погиб бывший главный военком Хмельницкой области Владимир Возный. Жизнь Героя оборвалась по причине российского обстрела.
- При выполнении боевого задания вблизи населенного пункта Работино в Запорожской области погиб Владимир Москаль. Он был стрелком-санитаром воинской части.
- В боях за Украину погиб Марк Давидюк. Защитнику из Волыни навсегда останется 22 года. Герой погиб у села Работино.