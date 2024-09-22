Лауреат премии имени Олеся Гончара, сын украинских поэтов: на войне погиб Тарас Илья

На фронте погиб Тарас Илья – сын украинских поэтов Валентины Отрощенко и Валерия Ильи. Он тоже писал стихи, в ВСУ мобилизован всего несколько месяцев назад.

О потере сообщила исполнительный продюсер Общественного радио Ана Море.

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Тарас Илья – поэт, лауреат премии имени Олеся Гончара 2013 года за сборник стихов "Корни океана". Учился в Киевском университете имени Тараса Шевченко.

В поэтических кругах его называли "Генералом". В ряды Сил обороны он мобилизовался в июне 2024 года.

"Передам пожелания госпожи Валентины. Она похоронила мужа, а теперь будет хоронить сына, и ей очень трудно. Валентина Ивановна очень просит, чтобы пришли те, кто знали Тараса, учились вместе с ним у Шевченко или слышали его стихи", – написала Анна Море.



Маленький Илья вместе с мамой Валентиной Отрощенко / Фото с фейсбук страницы Аны Море

Похороны поэта и воина Тараса Ильи, вероятно, состоится на следующей неделе на Лесном кладбище.

Родители Ильи – известные украинские поэты

Валентина Отрощенко – поэтесса, представительница Национального союза писателей Украины с 1991 года. Автор поэтических сборников "Вера" и "В кукушкиной тишине". Ее произведения вошли в несколько антологий, в частности "Шестьдесят поэтов шестидесятых годов" и "Слово благовеста".

Отец Тараса – Валерий Илья – был поэтом и эссеистом, представителем Киевской школы поэзии, лауреатом литературной премии имени Василия Симоненко. Автор сборников "За туманами ковалі", "Сварга", "Розширеними очима".