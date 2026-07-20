Женился за 2 недели до гибели: на фронте погиб воин из Тернопольской области Тарас Катинский
Тернопольская область потеряла своего Героя – младшего сержанта Катинского Тараса Богдановича. 29-летний воин всего за 2 недели до этого женился.
Об этом сообщил Нагирянский сельский совет.
Что известно о Тарасе Катинском?
Тарас Катинский был жителем села Старая Ягильница. Он родился 2 апреля 1997 года и всю свою жизнь был связан с родным населенным пунктом.
Верный военной присяге и украинскому народу, он встал на защиту Украины еще в 2019 году.
Проходил службу в должности старшего стрелка-оператора второго стрелкового отделения второго стрелкового взвода второй стрелковой роты первого батальона территориальной обороны воинской части А7033.
За время службы проявил себя как преданный воин, надежный побратим и настоящий патриот своего государства.
Его старший брат также продолжает защищать Украину в рядах Сил обороны.
Тарас всего за две недели до гибели женился на любимой. После короткие отпуска он вернулся на фронт.
К сожалению, воин погиб 12 июля 2026 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Луговка Ахтырского района Сумской области.
Его жизнь оборвалась на передовой, но память о его мужестве, самоотверженности и любви к родной земле будет жить в сердцах всех, кто его знал. Для Нагирянской общины это тяжелая и болезненная утрата. Украина потеряла еще одного своего верного сына, который до последнего вздоха защищал ее свободу и независимость,
– выразил соболезнования сельский совет.
Напомним, что в Прикарпатье подтвердили гибель воина Андрея Андрусяка. Он считался пропавшим без вести с 2023 года.
Также в Ивано-Франковске простились с 26-летним бойцом ССО Сэмюэлем Майклом Педраццини. Он приехал защищать Украину из Австралии.