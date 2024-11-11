Кот уже 4 года остается возле портрета своего погибшего хозяина Тараса Матвеева: щемящие фото

Накануне своей смерти Герой Украины Тарас Матвеев подарил своей маме рыжего котика. Защитник погиб в бою с российскими захватчиками 10 июля 2020 года, а кот до сих пор чувствует потерю хозяина и часами сидит возле его портрета.

О щемящей истории рассказали журналисты "Высокого Замка", передает 24 Канал. Также там показали фотографии с котиком, который до сих пор переживает потерю хозяина.

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Кот часами сидит возле портрета хозяина

Тарас Матвеев – настоящий патриот Украины, который противостоял врагу с событий Революции Достоинства. Как писал "Высокий Замок" ранее, мужчина с первых дней отправился на Майдан, а после – стал на защиту Украины в зоне АТО. Так, летом 2015 года Тарас Матвеев стал добровольцем Отдельной добровольческой роты "Карпатская Сечь", воевал в Песках.

Впоследствии он вернулся с фронта, но жажда военного дела не отпускала мужчину, поэтому он поступил на курсы лидерства Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, где получил воинское звание младшего лейтенанта и с декабря 2019 проходил военную службу по контракту в должности командира взвода в 24 ОМБр.

Тарас Матвеев был единственным сыном в семье, поэтому, чтобы отвлечь маму от волнений, решил подарить ей котика шотландской породы, которого приобрел через объявление в сети. Лично защитник не мог передать маме подарок, поэтому Валентине Матвеев его привезла любимая Тараса. Котика назвали Марсом.

К сожалению, 10 июля 2020 года Тарас Матвеев погиб вблизи села Троицкого Попаснянского района Луганской области. Известно, что в тот день российские наемники обстреливали позиции украинских воинов, которыми командовал Тарас. Один из вражеских снарядов попал в блиндаж, где находились подчиненные Матвеева. Защитник бросился к охваченным огнем руинам, чтобы спасти двух раненых собратьев. Через мгновение российские военные нанесли повторный удар, который оборвал жизнь Тараса Матвеева. Посмертно Тарас получил звание Герой Украины.



Тарас Матвеев / Фото из открытых источников

Кот, которого Тарас подарил матери, до сих пор чувствует потерю хозяина. Марс выпрыгивает на стол, где стоит портрет Тараса Матвеева и долго и пристально всматривается в него.

Лапкой водит по фотографии, словно гладит ее. Иногда складывается впечатление, что он целует Тараса. На атласной подушечке со Звездой Героя Марс засыпает,

– пишут в СМИ.

Прошло уже 4 года, как погиб Герой Украины Тарас Матвеев, однако у его портрета и дальше продолжает сидеть кот Марс. Хотя он никогда не видел собственного хозяина, однако, очевидно, между ними образовалась невидимая связь, которую сложно описать.



Кот Марс сидит возле портрета Тараса Матвеева / Фото Валентины Матвеев

Мать Тараса, поэтесса Валентина Матвеев говорит, что Марс – обычный кот, который "любит вкусности, ласки и поспать". Впрочем, бывают моменты, когда рыжий красавец умиляет до слез.

"Но бывают моменты, когда вдруг я нахожу его на "Тарасовом столе", невозмутимым, молчаливым и сосредоточенным на... портрете Тараса. Он неподвижно сидит и смотрит на него, просто смотрит... и это может длиться 5, 10, а то и больше минут. Тогда я тихо сажусь позади них на диван и, затаив дыхание, наблюдаю. Размышляю, разгадываю... Но так ничего и не поняла до сих пор. Есть ли здесь какая-то загадка, тайна, или это просто кошачья прихоть, или Тарас мне хочет что-то этим сказать... Не знаю, и этот "театр" продолжается с того самого момента, с тех пор, через несколько месяцев, как в наш дом вошел Марс как подарок сына, и Тарас ушел в мир иной, а его комната стала для нас самым сакраментальным уголком на земле, где все дышит сыном и напоминает о нем", – трогательно пишет Валентина Матвеев.



Кот смотрит на портрет павшего хозяина / Фото Валентины Матвеев



Кот Марс спит на тексте, в котором вспоминают Тараса Матвеева / Фото Валентины Матвеев

Мать Героя добавляет, что ей очень хотелось бы узнать, о чем молчат ее сын Тарас и кот Марс, который так и не встретился с хозяином.