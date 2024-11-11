Про щемливу історію розповіли журналісти "Високого Замку", передає 24 Канал. Також там показали світлини з котиком, який і досі переживає втрату господаря.

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Кіт годинами сидить біля портрета господаря

Тарас Матвіїв – справжній патріот України, який протистояв ворогу з подій Революції Гідності. Як писав "Високий Замок" раніше, чоловік з перших днів вирушив на Майдан, а після – став на захист Україні в зоні АТО. Так, влітку 2015 року Тарас Матвіїв став добровольцем Окремої добровольчої роти "Карпатська Січ", воював у Пісках.

Згодом він повернувся з фронту, але жага до військової справи не відпускала чоловіка, тому він вступив на курси лідерства Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, де отримав військове звання молодшого лейтенанта та з грудня 2019 року проходив військову службу за контрактом на посаді командира взводу у 24 ОМБр.

Тарас Матвіїв був єдиним сином у сім'ї, тому, щоб відволікти неньку від хвилювань, вирішив подарувати їй котика шотландської породи, якого придбав через оголошення у мережі. Особисто захисник не міг передати мамі подарунок, тому Валентині Матвіїв його привезла кохана Тараса. Котика назвали Марсом.

На жаль, 10 липня 2020 року Тарас Матвіїв загинув поблизу села Троїцького Попаснянського району на Луганщині. Відомо, що того дня російські найманці обстрілювали позиції українських вої­нів, якими командував Тарас. Один з ворожих снарядів влучив у бліндаж, де пере­бували підлеглі Матвіїва. Захисник кинувся до охоплених вогнем руїн, щоб врятувати двох поранених побратимів. За мить російські військові завдали повторного удару, який обірвав життя Тараса Матвіїва. Посмертно Тарас отримав звання Герой України.



Тарас Матвіїв / Фото з відкритих джерел

Кіт, якого Тарас подарував матері, досі відчуває втрату господаря. Марс вистрибує на стіл, де стоїть портрет Тараса Матвіїва та довго і пильно вдивляється у нього.

Лапкою водить по фотографії, немов­би гладить її. Іноді складається враження, що він цілує Тараса. На атласній подушечці із Зіркою Героя Марс засинає,

– пишуть у ЗМІ.

Минуло вже 4 роки, як загинув Герой України Тарас Матвіїв, проте біля його портрета й далі продовжує сидіти кіт Марс. Хоча він ніколи не бачив власного господаря, проте, вочевидь, між ними утворився невидимий зв'язок, який складно описати.



Кіт Марс сидить біля портрета Тараса Матвіїва / Фото Валентини Матвіїв

Мати Тараса, поетеса Валентина Матвіїв говорить, що Марс – звичайний кіт, який "любить смаколики, пестощі та поспати". Втім, бувають миті, коли рудий красень розчулює до сліз.

"Але бувають миті, коли рап­том я знаходжу його на "Тара­совому столі", незворушним, мовчазним і зосередженим на… портреті Тараса. Він не­рухомо сидить і дивиться на нього, просто дивиться… і це може тривати 5, 10, а то й біль­ше хвилин. Тоді я тихо сідаю позаду них на диван і, зата­мувавши подих, спостерігаю. Роздумую, розгадую… Та так нічого й не зрозуміла досі. Чи є тут якась загадка, таїна, чи це просто котяча забаганка, чи Тарас мені хоче щось цим ска­зати… Не знаю, та цей "театр" триває від того самого момен­ту, відколи, за кілька місяців, як у наш дім увійшов Марс як по­дарунок сина, і Тарас пішов у засвіти, а його кімната стала для нас найсакраментальні­шим куточком на землі, де все дихає сином і нагадує про ньо­го", – зворушливо пише Валентина Матвіїв.



Кіт дивиться на портрет полеглого господаря / Фото Валентини Матвіїв



Кіт Марс спить на тексті, у якому згадують Тараса Матвіїва / Фото Валентини Матвіїв

Мати Героя додає, що їй дуже хотілося б дізнатися, про що мовчать її син Тарас та кіт Марс, який так і не зустрівся з господарем.