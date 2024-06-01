В каких платежках цена за свет уже будет по новому тарифу

1 июня 2024, 17:58
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Источник:

YASNO

С 1 июня в Украине выросла цена на электроэнергию. Тариф единый для всех потребителей, независимо от объемов использования.

Так, теперь тариф на свет 4,32 за киловатт-час. Он будет действовать до 30 апреля 2025 года. В компании YASNO объяснили, в каких именно платежках уже будет новый тариф.

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Новый тариф на электроэнергию

В компании отметили, что новый тариф действует с 1 июня.

Поэтому счета за май еще будут со старыми ценами, а за июнь (которые вы получите в июле) – с новыми,
– объяснили в YASNO.

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Из чего состоит тариф на электроэнергию / Инфографика YASNO

Важно! В компании отметили, что те, кто имеют двухзонный счетчик, в дальнейшем будут платить вдвое меньше за электроэнергию, которую они потребляют с 23:00 до 07:00. В частности, 2,16 гривны за киловатт-час.

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Почему подняли тариф на электроэнергию

  • Глава Минэнерго заявил, что повышение тарифа необходимый шаг необходимый шаг, чтобы не остаться без света, удержать систему.
  • Украину ждет масштабная реконструкция, которая требует огромных сил и средств.
  • "Все это время продолжается ремонтная кампания на объектах генерации, распределения и передачи. К сожалению, понимаем, что обстрелы объектов энергетики со стороны врага будут продолжаться, и должны привлечь все возможные ресурсы", – отметил Герман Галущенко.
  • Министр отметил, если бы Россия систематически не разрушала нашу энергетическую инфраструктуру, тарифы пока остались бы неизменными.
  • Добавил, что в условиях сложной экономической ситуации из-за полномасштабной войны нельзя позволить повышение цены на электроэнергию для населения до рыночного уровня (почти 7,5 гривны за киловатт-час).
  • В то же время Галущенко отметил, что государство в этих условиях не имеет возможности удерживать сверхнизкую льготную цену для всех потребителей. Объяснил, что тариф в размере 2,64 гривны покрывал только треть реальной стоимости электроэнергии.

Автор: Юлія Муріна