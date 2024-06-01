В каких платежках цена за свет уже будет по новому тарифу

С 1 июня в Украине выросла цена на электроэнергию. Тариф единый для всех потребителей, независимо от объемов использования.

Так, теперь тариф на свет 4,32 за киловатт-час. Он будет действовать до 30 апреля 2025 года. В компании YASNO объяснили, в каких именно платежках уже будет новый тариф.

Обратите внимание В Минэнерго объяснили, почему тариф на свет одинаковый для всех, независимо от объема потребления

Новый тариф на электроэнергию

В компании отметили, что новый тариф действует с 1 июня.

Поэтому счета за май еще будут со старыми ценами, а за июнь (которые вы получите в июле) – с новыми,

– объяснили в YASNO.

Читайте также Новый тариф на свет: повлияет ли он на отключение электроэнергии

Из чего состоит тариф на электроэнергию / Инфографика YASNO

В компании отметили, что те, кто имеют двухзонный счетчик, в дальнейшем будут платить вдвое меньше за электроэнергию, которую они потребляют с 23:00 до 07:00. В частности, 2,16 гривны за киловатт-час.

Важно Графики отключений света могут измениться из-за ночной атаки врага, – Минэнерго

Почему подняли тариф на электроэнергию