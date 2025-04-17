Вдвое выше тарифы на дома в Киеве: почему киевляне получили высокие платежки, несмотря на отмену

В конце февраля – начале марта 2025 года на подъездах домов в столице появились объявления о повышении тарифа на содержание домов. А уже в апреле киевляне получили платежки с почти вдвое большими счетами за содержание многоэтажки. В соцсетях и на местных порталах киевляне возмущаются новыми цифрами в платежках, ставя под сомнение прозрачность конкурсов и обоснованность нового тарифа.

По результатам конкурса, тариф, например, в Оболонском районе с 1 марта 2025 года вырос с 6 до 12 гривен за квадратный метр. Интересно, что подписание договоров с жителями происходит "автоматически", если не создано ОСМД. Во власти района утверждают, что новый тариф экономически обоснован: он включает повышение зарплат, стоимости энергии, горюче-смазочных материалов и налогов. А старый тариф не позволял полностью выполнять задачи управляющих компаний.

Председатель КГВА Тимур Ткаченко назвал повышение "бременем" и "аферой" и отменил распоряжение, однако киевляне все равно получили платежки с новыми тарифами. 24 Канал пытался разобраться в ситуации и узнать, почему тарифы на содержание домов в Киеве не снижают.

Тарифы в Киеве: что вообще произошло и почему

В начале 2025 года в Киеве состоялись конкурсы на определение управляющих компаний для обслуживания жилых домов, где не созданы ОСМД или ЖСК. Во всех 10 районах победителями стали исключительно коммунальные предприятия.

В КГГА объяснили, что конкурс состоялся согласно закону и рекомендации Антимонопольного комитета. Теперь в таких домах заключены договоры на обслуживание – вроде бы с четким перечнем услуг и расходов.

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Речь идет об уборке, техническом обслуживании домовых систем и лифтов, текущих ремонтах и других услугах. Цены устанавливаются по договоренности, но если управляющего назначил орган местной власти – тариф определяется по результатам конкурса.

Тарифы коммунальных управляющих компаний в Киеве не менялись с 2017 года, хотя за это время существенно подорожала электроэнергия, выросли зарплаты, расходы на ремонты и топливо. Кроме того, в условиях войны не хватает персонала. Средний тариф остался на уровне 7–8 грн за кв. м, что значительно ниже реальных затрат. Сейчас больше половины жилого фонда столицы обслуживают не коммунальные управляющие компании – это в основном ОСМД, ЖСК или частные фирмы. Их тарифы часто выше, но и услуги качественные.

Проект, целью которого было заморозить тарифы коммунальных компаний и покрывать разницу из бюджета, депутаты Киевсовета не поддержали, отметив необходимость честного подхода к формированию цен для всех управляющих.

В интервью заместителя председателя КГГА муниципальному медиа "Вечерний Киев" говорится о том, что многоквартирные дома, жители которых до сих пор не определились с формой управления, – это около половины всего жилого фонда города.



Такая инициатива, по словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, стала ответом на законодательные требования и претензии Антимонопольного комитета относительно бездействия городских властей. Пантелеев напомнил, что закон позволяет жителям самостоятельно выбирать управляющего или создавать ОСМД.

Для этого нужно:

инициировать собрание совладельцев;

выбрать управляющего большинством голосов (от площади, а не количества жителей);

заключить договор и контролировать его выполнение.

Такие объединенные общины получают больше гибкости в принятии решений и могут участвовать в городских программах софинансирования.

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Жители, которые организовались самостоятельно, могут:

участвовать в программе "70/30" (город компенсирует 70% стоимости ремонтов);

получать льготные кредиты через револьверный фонд;

модернизировать дома: энергоэффективные окна, индивидуальные тепловые пункты, резервные источники питания;

экономить на отоплении до 30 – 35%.

Также жители имеют право сменить управляющего или создать ОСМД в любой момент, отмечают в КГГА. Конкурсная процедура не ограничивает эти возможности, а лишь является временным механизмом для обеспечения базового уровня обслуживания.

"Сейчас понятие "тарифа" отменено, – говорит заместитель председателя КГГА. – Есть только стоимость услуг, которую определяют в зависимости от потребностей дома".

Минимально обоснованная стоимость обслуживания – 12–14 грн/м². Она включает базовые расходы на зарплаты персонала, электроэнергию, материалы. Но окончательная цена зависит от дополнительных услуг (консьерж, охрана, видеонаблюдение и т.д.).

Председатель Оболонской РГА Кирилл Фесик объяснил, что предыдущий тариф в 6 грн на квадратный метр не позволял полноценно выполнять все задачи. Однако жители имеют право выбрать ответственного представителя дома, а если не удовлетворены качеством услуг – создать ОСМД или сменить компанию.

Повышение тарифов связывают с требованиями законодательства, которое обязывает выбирать управляющих в домах без ОСМД. По словам Фесика, Киев был последним городом, который этого не выполнял. Осенью 2024 года конкурсы наконец объявили во всех районах.

Как реагируют на повышение тарифов киевляне

Среди остальных горожан возмутился и экс-мэр Киева Леонид Косаковский. Ведь несмотря на распоряжение КГГА № 204 об отмене распоряжения о проведении конкурсов, его все проигнорировали – и КГГА, и РГА, и поставщики услуг – районные управляющие компании.

У нас по дому выставили платежку из расчета уже 13,94 грн за 1 кв. м, вместо 6,58 грн за кв. м, как было раньше. Получилось в 2,11 раза больше,

– написал Косаковский.

Народный депутат Алексей Кучеренко заметил странную закономерность: во всех столичных районах конкурсы выиграли именно коммунальные компании, даже несмотря на то, что некоторые частные участники предлагали тарифы в полтора раза ниже. По его словам, районные администрации, которые подчинены этим же управляющим компаниям, могли иметь административное влияние на процесс отбора.

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В своих комментариях относительно конкурса на выбор управляющих для многоквартирных домов в Киеве Руслан Крамаренко, бывший заместитель председателя КГГА, а ныне руководитель сети управляющих компаний, обратил внимание на ряд важных моментов.



В частности, он отметил, что конкурс организуют не департаменты КГГА, а районные администрации. Соответственно, именно главы районов несут ответственность за окончательные результаты, а не отдельные представители городской власти, которые пытались повлиять на членов комиссий.

Крамаренко сообщил, что в Днепровском, Дарницком и Голосеевском районах зафиксировано видео- и аудиодоказательства таких попыток давления. Также он выразил удивление тем, как киевлянам объясняют, что тариф в 9,5 гривны за квадратный метр является "хуже" 13 гривен.

Председатель Оболони Кирилл Фесик же настаивает, что конкурсы были проведены в соответствии с законодательством, под видеофиксацию, без жалоб от потенциальных кандидатов. Он отметил, что ОСМД, ЖСК и другие частные компании имеют более высокие тарифы, поэтому не участвовали или не соответствовали критериям.

Отмена повышения, которое не произошло

Косаковский в своей публикации упомянул о распоряжение КГВА. Действительно, 15 марта глава военной администрации столицы Тимур Ткаченко отреагировал на повышение тарифов:

Виталий Кличко – знает обо всем, ведь именно его заместитель это организовал. Но ничего не сделал, чтобы остановить аферу. Как всегда, прикрылись военными. Генерал Попко (тогда начальник КГВА) – подписал распоряжение о проведении конкурса на управляющих домов в ноябре 2024 года. Вместо защиты киевлян – кулуарные решения, ложащиеся огромным бременем на каждую семью.

Ткаченко пообещал отменить распоряжение, обратиться в Госаудитслужбу для проверки экономической обоснованности тарифов и провести новый конкурс.

Киев – единственный город в Украине, который до сих пор не провел конкурс на управляющих жилых домов,

– заявил Ткаченко уже в апреле, во время заседания рабочей группы по росту стоимости обслуживания.

Хотя соответствующее распоряжение было подписано еще в 2020 году, его не выполняли пять лет. В 2024-м в него внесли изменения, но эти изменения впоследствии отменили из-за нарушения процедур.



Таким образом, действующим остается распоряжение с 2020 года, которое не выполнялось пять лет. Ткаченко подчеркнул, что ответственность за избрание управляющих лежит на мэрии, а не на КГГА.

Почему киевляне получили платежки с повышенным тарифом, несмотря на отмену

Хотя Тимур Ткаченко сообщил об отмене распоряжения, жители столицы, в частности Печерска и Оболони, в апреле получили вдвое большие счета за содержание домов.

24 Канал обратился в КГГА с запросом.

Распоряжение отменено, однако сам конкурс на избрание управляющего не был отменен и был проведен в соответствии с требованиями законодательства и Антимонопольного комитета Украины в установленном законом порядке. На момент отмены распоряжения управляющего – управляющую компанию с перечнем услуг и ценами, приведенными к минимально экономически обоснованным, – по конкурсу уже было выбрано и назначено,

– говорится в ответе заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

В то же время Пантелеев предлагает киевлянам сменить управляющего самостоятельно в установленном законом порядке. Если совладельцам многоквартирных домов не подходит цена, качество или условия предоставления услуги по управлению – они могут выбрать другого управляющего или создать ОСМД.