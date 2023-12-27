Следующий год будет еще тяжелее, – Тарнавский о ситуации на фронте в 2024 году
Источник:ВВС
Следующий год, вероятно, будет еще тяжелее, ведь украинские защитники стремятся освободить территории от врага. Чем ближе Силы обороны будут к главной цели, тем сложнее будет.
Такое мнение в интервью высказал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он пояснил, что украинским военным будет сложнее, поскольку враг будет делать все возможное, чтобы сдержать ВСУ.
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Почему 2024 год может быть сложнее
По мнению Тарнавского, 2024 год может быть тяжелее. Он пояснил, что Силы обороны стремятся освободить территории и закончить боевые действия, а оккупанты будут делать все возможное, чтобы этого не допустить.
Мы должны заканчивать ведение боевых действий и освобождение наших территорий. И чем ближе к выполнению этой задачи, главной цели – выхода на наши границы, она будет еще сложнее. Враг об этом знает и будет творить все для того, чтобы мы эту задачу не выполнили. Поэтому, как говорится, нам – удачи, ну, а им – они свой выбор сделали. Поэтому я говорю, что год будет тяжелый,
– объяснил Тарнавский.
Вместе с тем он не стал отвечать на вопрос, реально ли завершить войну в следующем году. Тарнавский объяснил, что для Украины важно победить в войне, а не просто "завершить". По его словам, "окончить войну" можно по-разному, но не во всех возможных сценариях наша страна будет в выгодных условиях.
Какая ситуация сейчас на поле боя
- Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Большая часть – в Донецкой и Луганской областях.
- Так, враг пытается прорвать оборону на Купянском направлении. На этом участке фронта наши защитники отразили 8 российских атак. Усилил атаки противник и на лиманском направлении.
- Впрочем, основное внимание оккупантов сосредоточено на Авдеевском и Марьинском направлениях. Так, россияне не отказались от планов окружить Авдеевку. Враг не учитывает ни значительных потерь в личном составе, ни в технике.
- Кроме того, на Херсонском направлении украинские защитники продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, однако терпит потери и не имеет успеха.