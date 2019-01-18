16:48
18 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Причины неудач "Роскосмоса". Россияне недоедают котлет
      Вєсті Кремля
      21:45, 17 января
      Вести.UA: Президентские амбиции Насирова. Клоун Гончаренко
      Вєсті.UA
      20:08, 17 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 2
      Згадати все
      16:07, 16 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Тарута официально идет в президенты: олигарха выдвинула его партия

      6 Читати новину українською
      Лидер партии "Основа" Сергей Тарута идет в президенты Украины
      Лидер партии "Основа" Сергей Тарута идет в президенты Украины / 24 канал

      В пятницу, 18 января, члены партии "Основа" официально выдвинули своего кандидата на пост президента Украины. Им стал лидер партии, народный депутат, экс-глава Донецкой области Сергей Тарута.

      Об этом сообщает пресс-служба партии в Facebook.

      Читайте также: Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК

      "Партия уверена в том, что именно наш лидер Сергей Тарута сможет стать действительно Гарантом успеха Украины. У нашего кандидата есть безупречная деловая репутация, опыт управленца и антикризисного менеджера, собрана надежная команда людей дела, разработана четкая стратегия достижения мира и развития экономики", – отметили в пресс-службе.

      Известно, что экс-глава Донецкой области в ближайшее время подаст документы в Центральную избирательную комиссию.

       

      К слову, рейтинг Сергея Таруты составляет чуть больше одного процента. По мнению Александра Леонова, Тарута – больше технический кандидат Юлии Тимошенко, который будет критиковать ее оппонентов, в первую очередь, Порошенко.
       

      ЧТО УЖЕ ИЗВЕСТНО О ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ 2019:​
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Сергей Тарута
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Все о купании в проруби на Крещение: кому нельзя, как подготовиться и как правильно нырять
      сегодня , 16:30 Все о купании в проруби на Крещение: кому нельзя, как подготовиться и как правильно нырять
      55
      Поранені та загиблі: чому бої на Донбасі загострюються?
      сегодня , 15:00 Поранені та загиблі: чому бої на Донбасі загострюються?
      Олексій Чибісов 1209
      Как урбанизация изменила лицо городов и сознание людей
      сегодня , 14:17 Как урбанизация изменила лицо городов и сознание людей
      Наталія Печерська 74
      Як не дозволити Росії впливати на національну безпеку України
      сегодня , 13:01 Як не дозволити Росії впливати на національну безпеку України
      Андрій Воропаєв 341
      Жизнь в долг: как Украина будет расплачиваться с долгами
      сегодня , 13:00 Жизнь в долг: как Украина будет расплачиваться с долгами
      Ірина Поліщук 461
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Взломанные серверы МВД не имели ценной информации
       5 февраля 2012 , 21:24 5
      Василий Вовк рассказал, когда Савченко стали подозревать в подготовке теракта
       22 марта 2018 , 18:50
      Видео-обзор электрического кроссовера Mercedes-Maybach
       6 августа 2018 , 13:00
      Как узнать о наличии штрафов за нарушение ПДД
       15 сентября 2018 , 17:27
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук