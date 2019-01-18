Тарута официально идет в президенты: олигарха выдвинула его партия

В пятницу, 18 января, члены партии "Основа" официально выдвинули своего кандидата на пост президента Украины. Им стал лидер партии, народный депутат, экс-глава Донецкой области Сергей Тарута.

Об этом сообщает пресс-служба партии в Facebook.

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"Партия уверена в том, что именно наш лидер Сергей Тарута сможет стать действительно Гарантом успеха Украины. У нашего кандидата есть безупречная деловая репутация, опыт управленца и антикризисного менеджера, собрана надежная команда людей дела, разработана четкая стратегия достижения мира и развития экономики", – отметили в пресс-службе.

Известно, что экс-глава Донецкой области в ближайшее время подаст документы в Центральную избирательную комиссию.

К слову, рейтинг Сергея Таруты составляет чуть больше одного процента. По мнению Александра Леонова, Тарута – больше технический кандидат Юлии Тимошенко, который будет критиковать ее оппонентов, в первую очередь, Порошенко.

