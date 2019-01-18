Тарута офіційно йде у президенти: олігарха висунула його партія

У п'ятницю, 18 січня, члени партії "Основа" офіційно висунули свого кандидата на посаду президента України. Ним став лідер партії, народний депутат, екс-голова Донецької області Сергій Тарута.

Про це повідомляє прес-служба партії у Facebook.

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"Партія впевнена в тому, що саме наш лідер Сергій Тарута зможе стати дійсно Гарантом успіху України. У нашого кандидата є бездоганна ділова репутація, досвід управлінця та антикризового менеджера, зібрана надійна команда людей справи, розроблена чітка стратегія досягнення миру і розвитку економіки", – зазначили у прес-службі.

Відомо, що екс-голова Донецької області найближчим часом подасть документи до Центральної виборчої комісії.

До слова, рейтинг Сергія Тарути складає трохи більше одного відсотка. На думку Олександра Леонова, Тарута – більше технічний кандидат Юлії Тимошенко, який критикуватиме її опонентів, в першу чергу, Порошенка.