Администрация Трампа распускает целевую группу по борьбе с российскими олигархами, – Reuters

Министерство юстиции США под руководством президента Дональда Трампа прекращает усилия, начатые после вторжения России в Украину в 2022 году, направленные на применение санкций против олигархов, близких к Кремлю. Этот меморандум выпустила генеральный прокурор США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Почему Белый дом распустил группу борьбы с олигархами из России

В среду, 5 февраля, Сенат США утвердил Пэм Бонди на должность генерального прокурора Соединенных Штатов, которая теперь руководит Министерством юстиции. В служебной записке, которую опубликовали в этот же день, говорится, что усилия, известные как оперативная группа KleptoCapture, будут прекращены в рамках смещения акцентов и финансирования в сторону борьбы с наркокартелями и международными бандами.

Эта политика требует фундаментального изменения мышления и подхода,

– написала Бонди.

Она также отметила, что ресурсы, которые сейчас выделяются на применение санкций и арест активов российских олигархов, будут перенаправлены на противодействие картелям.

В издании отметили, что усилия, начатые при администрации президента Джо Байдена в марте 2022 года, были направлены на то, чтобы ограничить финансовое положение состоятельных соратников президента России Владимира Путина и наказать тех, кто способствует санкциям и нарушением экспортного контроля страной-агрессором.

Это было частью более масштабных усилий, чтобы вытеснить Россию с мировых рынков и заставить работать широкомасштабные санкции, наложенные на Москву на фоне международного осуждения ее войны в Украине.

Дела, которые расследует оперативная группа, вероятно, продолжат, но работа больше не будет централизована в штаб-квартире Министерства юстиции. Прокуроры, которые входят в состав оперативной группы, вернутся на предыдущие должности.

Согласно директиве, изменения будут действовать не менее 90 дней и могут быть продлены или сделаны постоянными.