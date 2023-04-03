Подрыв Татарского произошел в 1,5 километрах от квартиры Путина, – СМИ
2 апреля в Санкт-Петербурге подорвали российского пропагандиста Владлена Татарского. Кафе, в котором произошел взрыв, расположено в 1,5 километрах от квартиры диктатора Владимира Путина.
Сейчас владельцем квартиры является бывшая супруга диктатора Людмила Очеретная. Об этом сообщают российские СМИ, инфомирует 24 Канал.
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Подрыв Татарского произошел в 1,5 километрах от квартиры Путина
Кафе, в котором произошел взрыв, расположено в полутора километрах от бывшей квартиры Путина – на 2-й линии Васильевского острова, 17.
Однако это бывшая квартира российского президента. Сейчас ее владелица – экс-жена Путина Людмила Очеретная.
Самим же кафе владеет с 2010 года компания Конкорд Менеджмент и Консалтинг. А основатель ресторана – глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.
Одним из собственников также был Александр Скляров. Как пишут росСМИ, это экс-муж Полины Пригожиной – дочери главы наемников.Обратите внимание! В России официально обвинили Украину в подрыве пропагандиста Татарского. Они назвали это терактом, "спланированным спецслужбами Украины с привлечением агентуры из лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией".
Намеренное убийство Татарского: все, что известно
- В Санкт-Петербурге 2 апреля произошел мощный взрыв. В результате этого погиб известный российский военкор Владлен Татарский.
- МВД России объявляло в розыск Дарью Трепову, которую СМИ называют подозреваемой в убийстве Татарского.
- Позже в России задержали Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве пропагандиста Татарского. Ее уже допросили, и она подтвердила, что действительно принесла взрывную статуэтку.
- На вопрос, кто ей передавал эту взрывную статуэтку, Дарья сказала: "Можно я позже расскажу".
- Кроме того, есть еще одна версия – будто взрывчатку заложили накануне. Сообщается, что мощность взрывного устройства составила более 200 грамм тротила.
- К тому же российская пропаганда уже успела придумать байку, что статуэтку вручила украинка Мария Ярун – 40-летняя уроженка Ивано-Франковска. По разным данным, она либо пострадала от взрыва, либо успела сбежать.
- Отметим, что россияне испуганы, потому что они не понимают, как это могло произойти, что пропагандиста взорвали в Санкт-Петербурге.