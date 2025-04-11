Два года вывозила грязные деньги: против скандальной Татьяны Крупы возбудили дело в Польше

Польские правоохранители открыли уголовное производство в отношении бывшей экс-главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы. Женщину подозревают в легализации незаконно полученных средств.

На сегодня поляки уже передали дело украинским коллегам. Об этом говорится в постановлении суда, передает 24 Канал.

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Вывозила наличные в Польшу даже после подозрения

Следствие установило, что Татьяна Крупа и ее родственники в течение 2 лет систематически вывозили наличные в Польшу. Более того, они продолжили это делать даже после того, как 5 октября 2024 года экс-руководительнице МСЭК объявили подозрение.

С 29 мая 2022 года до 17 октября 2024 года они переправляли крупные суммы через украинско-польскую границу, а в Польше эти средства зачисляли на счета в банках Кракова, Вроцлава, Щецина и других городов. После средства переводили в финансовые учреждения Швейцарии и США.

Банковские счета Крупа и ее родственники имеют не только в Польше, но и в Австрии.

Напомним, что осенью 2024 года во время обыска в доме Крупы, кроме значительной суммы наличных в разных валютах, был обнаружен бухгалтерский документ о зачислении 590 тысяч долларов США на ее личный счет в банке Pekao.

Недавно стало известно, что бывшая руководительница МСЭК еще и владеет криптоактивами.