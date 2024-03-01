Британия призывает Германию отправить в Украину ракеты Taurus, - Bloomberg

Британия призвала Германию предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus. В то же время Лондон предлагал соглашение об обмене на ракеты Storm Shadow.

Ранее, канцлер Германии выступил против передачи Украине ракет Taurus. По его словам, такой шаг может сделать Германию стороной конфликта.

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Призыв Британии к Германии о передаче ракет Taurus для Украины

В издании отметили, что правительство Британии в частном порядке призывает Германию предоставить ракеты дальнего радиуса действия Taurus Киеву.

Высокопоставленные британские министры и чиновники неоднократно давали понять Германии, что Украине крайне необходимы ее ракеты Taurus, утверждают люди, знакомые с этим вопросом,

– говорится в публикации.

Один из чиновников, который говорил на условиях анонимности, подчеркнул, что "Германия должна прекратить искать оправдания".

Кроме этого, в издании отметили, что Великобритания предлагала решения для преодоления сопротивления Берлина по отправке ракет, включая соглашение об обмене, по которой Лондон будет поставлять Киеву больше собственных ракет Storm Shadow, а Германия взамен предоставит Британии ракеты дальнего радиуса действия на замену.

"Поведение Шольца показало, что с точки зрения безопасности Европы он не тот человек, не на той должности и не в то время", – жестко сказал бывший министр обороны Бен Уоллес в интервью газете Evening Standard в четверг.

На этой неделе канцлер Германии в очередной раз исключил отправку ракет Taurus в Украину, утверждая, что это будет означать, что Германия станет стороной в войне с Россией.

В агентстве отметили, что между Лондоном и Берлином возник более широкий спор из-за упоминания Шольцом британских и французских войск, которые помогают украинцам в эксплуатации дальнобойных систем вооружений против российских объектов.

Комментарии Шольца неправильные, безответственные и являются пощечиной союзникам... Шольц должен дать Taurus и прекратить сдерживать безопасность Европы,

– заявила председатель комитета по иностранным делам Палаты общин Алисия Кернс.

Шольц отказался предоставлять ракеты Taurus Украине: коротко