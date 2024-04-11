Не из-за ядерной угрозы: почему на самом деле Шольц не передает Taurus Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц упорно настаивает на том, что передавать Украине ракеты Taurus нельзя. Для этого он использует различные аргументы, которые часто повторяются.

В частности, Шольц якобы переживает из-за ядерной угрозы со стороны России. Немецкий политолог Сергей Сумленный в эфире 24 Канала рассказал, что считает такую аргументацию неуместной и нелогичной. А настоящая причина отказа в передаче ракет заключается в другом.

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Примитивная аргументация

В интервью для немецкого издания Bild Владимир Зеленский сообщил, что в Украине уже есть план нового контрнаступления. Однако его реализация зависит от предоставления оружия и всех других необходимых средств.

Более того, Зеленский сказал, что Олаф Шольц не хочет поставлять Украине ракеты Taurus из-за ядерных угроз со стороны Владимира Путина. Мол, Taurus, при отсутствии ядерного оружия в Германии, является сильнейшим образцом вооружения.

Эта аргументация не является новой. По этой же причине Шольц в апреле 2022 года отказался предоставить Украине ББМ "Мардер". Мол, Германия станет стороной войны, и Россия сможет нанести по ней ядерный удар. Эта аргументация, по моему мнению, неправильная и лживая. Очевидно, что угрозы ядерным оружием превратились в банальную повседневность,

– отметил Сергей Сумленный.

Россияне фактически непрерывно угрожают всему миру использованием ядерного оружия, используя для этого первую попавшуюся причину. Тем более Германия уже поставляла и продолжает поставлять Украине оружие.

"Германия в рамках международного права помогает Украине. Это пример коллективной обороны. Да, они участники этой войны, и в этом нет ничего плохого. Согласно международному праву, это обязанность стран – помогать друг другу защитить себя от агрессии", – отметил политолог.

Шольц также приводил другие аргументы, почему Берлин не будет поставлять Украине ракеты Taurus. Якобы украинцы не смогут самостоятельно их использовать, поэтому для этого нужны немецкие военные. Или что этих ракет у Германии недостаточно. В то же время немецкое правительство не заказало новые "Таурусы", из-за чего производитель заявил о прекращении производства новых ракет. Поэтому каждый из аргументов Шольца не выглядит убедительно.

"По моему мнению, Шольц не хочет, чтобы Украина нанесла России большой вред. То есть он считает, что эту войну надо перетерпеть. Если же она станет длинной и ни одна сторона не будет иметь шансов на успех, то война завершится сама. А избирателям в 2025 году можно будет сказать, что СДПГ, партия Шольца, остановила ядерную войну", – предположил Сумленный.

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