"Taurus для Украины – это невозможно": ракеты могут достичь цели "где-то в Москве", – Шольц
Источник:Tagesschau
Недавно канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз высказался против предоставления Украине ракет Taurus. Немецкий чиновник в очередной раз объяснил, почему отказывается передавать дальнобойные ракеты нашему государству.
Отмечалось, что по мнению политика, такой шаг может сделать Германию стороной конфликта. Все же дальность действия этих крылатых ракет составляет до 500 километров.
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Чтобы не атаковала Москву
Шольц снова заявил, что Германия не готова передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, поскольку с помощью них можно осуществлять удары по Москве.
Крылатая ракета с дальностью полета 500 километров (Taurus – 24 Канал) – это оружие, которое при неправильном использовании может достичь конкретной цели где-то в Москве,
– сказал он.
Канцлер ФРГ отметил, что Великобритания и Франция, которые уже передали Украине крылатые ракеты, "позаботились о том, чтобы знать, что и где приземляется".
Политик в очередной раз отметил, что для развертывания в Украине таких ракет будет обязательным участие Германии. Он сказал, что об этом якобы "не может быть и речи".
В то же время Шольц добавил, что его раздражает "критика" из-за отказа предоставлять украинским защитникам Taurus, поскольку Германия поставляет Украине гораздо больше оружия, чем почти все другие страны.
По его словам, если Конгресс США не выделит новое финансирование для помощи Украине, то некоторым странам придется приложить больше усилий.
Шольц блокирует предоставление Украине дальнобойных ракет: главное
- Ранее в Германии снова усилилось давление на канцлера Олафа Шольца по поставкам Украине дальнобойного оружия. Бундестаг 22 февраля проголосовал за рекомендацию предоставить нашей стране системы дальнего действия для нанесения "точечных ударов глубоко в тылу российского агрессора".
- Впрочем, 17 января в Бундестаге не поддержали законопроект о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus. В то же время Чернев объяснил, что законопроект был отклонен не из-за его сути, а в результате нарушения процедуры и внутрипарламентских конфликтов.
- В частности, Шольц в очередной раз высказался против предоставления Украине ракет Taurus. Дальность действия этих крылатых ракет составляет до 500 километров и Олаф Шольц считает, что это может втянуть Германию в войну с Россией.
- Основным аргументом Олафа Шольца является то, что Вооруженные Силы Украины могут использовать немецкие ракеты для ударов по территории России. Таким образом Германия якобы может быть втянутой в войну.