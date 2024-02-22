Бундестаг рекомендует передать Украине дальнобойные ракеты: решится ли Шольц принять решение

В Германии снова усилилось давление на канцлера Олафа Шольца относительно поставок Украине дальнобойного оружия. Бундестаг 22 февраля проголосовал за рекомендацию предоставить нашей стране системы дальнего действия для нанесения "точечных ударов глубоко в тылу российского агрессора". Теперь канцлер Германии должен принять окончательное решение по этому вопросу.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан сказал 24 Каналу, что в Германии есть консенсус относительно предоставления Украине ракет дальнего действия. Немецкие парламентарии, представители украинской общины, которые тесно сотрудничают с немецкими властями, склоняются к мнению, что Украина должна получить это оружие.

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Можем получить ракеты, на которые давно ждем

В Бундестаге был принят коалиционный документ, в котором отмечается о предоставлении Украине систем дальнего действия. Народный депутат Егор Чернев предположил, что вероятно речь идет о ракетах Taurus.

Сергей Кузан напомнил, что месяц назад оппозиция выносила на голосование похожий законопроект, но тогда он был провален. Немецкие парламентарии, члены комитета по национальной безопасности, объясняли, что планы по предоставлению Украине военной помощи есть. Они не голосовали за оппозиционный законопроект по политическим соображениям. Однако к годовщине полномасштабного вторжения обещали принять важное решение.

"Другое дело, когда эти ракеты появятся в Украине, и это вопрос военных и логистов, но главное, что мы можем получить ракеты Taurus", – подчеркнул Кузан.

Хорошая ракета

Также Великобритания готова оказать военную помощь Украине и обещает отправить нам в первой половине 2024 года 200 ракет Brimstone.

Это хорошая британская ракета. Мы особенно нуждаемся в таком оружии именно из-за нехватки ракет. Brimstone мы не сможем поразить российские стратегические объекты, однако на фронте, в 50-километровой полосе, будем иметь возможность их использовать,

– пояснил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Сейчас россияне максимально накопили свои силы ближе к линии фронта. Они убеждены, что у нас не хватает оружия, которое бы поражало скопления их живой силы и техники. Поэтому сейчас оккупанты действуют гораздо свободнее.

"Любая поставка таких ракет и другого подобного оружия создаст угрозу для скопления сил противника и в целом враг получит дополнительные проблемы на фронте", – отметил Сергей Кузан.

Что известно о предоставлении Украине ракет Taurus

Бундестаг 22 февраля принял рекомендацию о предоставлении Украине оружия дальнего действия. В то же время народный депутат Егор Чернев, комментируя это событие, отметил, что рекомендация не означает, что ракеты будут предоставлены Украине. Однако других ракет для таких целей, кроме Taurus, в Германии нет. На формулировке относительно "оружия дальнего действия" настояла правящая партия в Бундестаге.

Ранее парламентская группа ХДС/ХСС вносила на голосование законопроект о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus. Однако 17 января в Бундестаге его не поддержали. В то же время Чернев объяснил, что законопроект был отклонен не из-за его сути, а в результате нарушения процедуры и из-за внутрипарламентских конфликтов.

Преградой на пути поставки Taurus Украине является позиция Олафа Шольца, который медлит с этим решением. В то же время он опасается, что применение Taurus по российским военным объектам может усилить эскалацию в войне. Канцлер отмечает, что этот вопрос заслуживает тщательного изучения и рассмотрения.