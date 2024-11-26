Осторожная политика Шольца: почему Германия воздерживается от передачи ракет Taurus

Шольц объяснил, почему Германия "не имеет права" передать Украине дальнобойные ракеты. Он отметил это необходимостью действовать осмотрительно в вопросах войны и мира.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на эфир программы Heute Journal на телеканале ZDF. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что война в Европе беспокоит многих граждан Германии.

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Канцлер ФРГ защищает осторожный курс в поддержке Украины

По его мнению, важно действовать взвешенно, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

Мы уже давно являемся основным поставщиком помощи Украине, но это не означает, что мы должны делать все, чего от нас ожидают,

– отметил канцлер.

По его словам, передача дальнобойных ракет или использование немецкого оружия для ударов по территории России противоречит интересам Германии как страны, которая не является ядерной державой и расположена в центре Европы.

Он подчеркнул, что его политика имеет поддержку большинства граждан, и пообещал не сворачивать с выбранного курса.

Относительно недавнего звонка к российскому диктатору Владимиру Путину, Шольц заявил, что это было "ответственно и необходимо". Он пояснил, что во время разговора дал понять Путину, что Германия не прекратит поддержку Украины.

Что будет с Taurus

Тем временем в Европарламенте продолжаются дебаты относительно поставки Украине дальнобойных ракет Taurus. Представитель Европейской народной партии Михаэль Галер выразил надежду, что это решение примет новая коалиция после выборов в Германии.

Четкие заявления лидеров ХДС, Свободной демократической партии и "зеленых" добавляют оптимизма,

– отметил евродепутат.

Он также отметил необходимость усиления военной помощи Украине в свете эскалации войны Россией.

Ранее США, Франция и Великобритания уже позволили Украине использовать дальнобойные ракеты по целям на территории России. Германия пока придерживается осторожной позиции.

