В Бундестаге инициируют голосование за поставки Украине ракет Taurus
Все больше стран начали предоставлять Украине разрешение на удары дальнобойным оружием вглубь России. Свободная демократическая партия Германии, которая недавно вышла из правящей коалиции, планирует подать на следующей пленарной неделе в Бундестаге предложение о передаче Киеву ракет Taurus.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду". Лидер фракции Свободных демократов Кристиан Дюрр заявил, что его партия всегда поддерживала предоставление Украине военной помощи объединенно и в тесной координации с союзниками.
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Украина может получить Taurus от Германии
Администрация Байдена в США принимает решительные меры. Теперь Германия должна последовать ее примеру и передать Украине Taurus,
– подчеркнул политик.
Большинство депутатов Свободной демократической партии ранее уже выступали за поставки Taurus, но в прошлом голосовали против подобных инициатив из-за коалиционной дисциплины. То же самое касалось и партии "Зеленые", хотя ее члены также выступают за поставки ракет.
"Когда я смотрю на заявления, сделанные оппозиционным союзом ХДС/ХСС и "Зелеными" в последние дни, я убежден, что большинство в Бундестаге проголосовало бы за Taurus", – заявил Дюрр.
Заметим, что ХДС/ХСС, свободные демократы и "Зеленые" вместе имеют 403 мандата из 735, что теоретически дает им большинство.
К слову, Владимир Зеленский также призвал Германию пересмотреть свою политику пересмотреть свою политику и передать Украине ракеты Taurus. Он отметил, что это стоит сделать в ответ на новые ядерные угрозы со стороны Кремля.