Большой фанат Байдена: что подтолкнет Шольца предоставить Украине ракеты Taurus

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок обсудили возможность передачи Украине ракет Taurus. По словам нашего министра, этот вопрос продвигается вперед. Однако это решение по Шольцу.

Канцлер Германии в своих решениях о предоставление оружия довольно неспешный. Более того, он может ожидать сигналов от других стран, то есть от одной страны. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, объяснив логику Олафа Шольца.

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Почему Шольц затягивает с передачей ракет

Ранее помощь Германии Украины зачастую могла зависеть от решений США о предоставлении определенных видов вооружения для ВСУ. Так, например, было с танками Leopard. В этот раз может произойти подобная история.

Надо понимать специфику канцлера Шольца – он, я бы сказал, большой фанат Джо Байдена. Он поступает так, как делает Байден. Во многих случаях он использует такой аргумент: мы дадим вам оружие, если то же самое сделают американцы. Думаю, это взаимосвязанные вещи,

– подчеркнул Владимир Фесенко.

Если Джо Байден таки примет решение о передаче Украине ATACAMS (по данным американских СМИ, он близок к этому), то не исключено, что следующим шагом будет предоставление Украине ракет Taurus от Германии.

"Эту логику нужно принимать во внимание. К ней можно по-разному относиться, но это работает", – отметил политолог.

Как германские, так и американские ракеты помогут Вооруженным Силам Украины во время контрнаступательной операции. Так что ждем решений от обеих стран-союзников Украины.

В чем особенность ракет Taurus

Немецко-шведские крылатые ракеты воздушного базирования Taurus – это практически аналог британо-французской разработки Storm Shadow/SCALP-EG, однако в отличие от них имеет лишь один вариант дальности – более 500 километров.

Стартовая масса ракеты Taurus составляет 1360 кг, из которых 481 кг – тандемная бетонобойная боевая часть. Она поможет поразить как аэродромы, так и объекты логистической инфраструктуры.

Владимир Фесенко о возможности предоставления Taurus Украине: смотреть видео

Taurus для Украины: что известно