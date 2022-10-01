В Таврийске Херсонской области раздался мощный взрыв: может гореть склад оккупантов

Во временно оккупированной Херсонской области сообщают об очередном "хлопке". В первой половине 1 октября раздались взрывы в Таврийске.

Об этом 24 каналу сообщил херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, инцидент произошел на железнодорожной станции "Каховка", расположенной в городе Таврийске.

Читайте также В Херсоне ночью у кого-то из россиян "упала сигарета" и уничтожила одну из систем ПВО, – соцсети

Подробности взрыва в Таврийске

"На этой станции есть много складов. Есть и химический склад, который сейчас и пылает", – рассказал активист.

Как пояснил Молчанов, ничего страшного в слове "химический склад" нет.

"Это не какой-то завод. Это просто склад, на котором хранились различные виды сельскохозяйственной химии и удобрений", – пояснил Молчанов.

Он добавил, что на этом складе оккупанты хранили свои боеприпасы.

Ничего из ряда вон выходящего в этой детонации нет. Оснований для паники нет. Это просто очередное "хаймарсование" российских боеприпасов,

– подчеркнул херсонский активист.

Какое значение станция "Каховка" имеет для оккупантов

По словам Молчанова, станция "Каховка" в Таврийске является конечной точкой, в которую оккупанты перебрасывают боеприпасы и технику перед тем, как перебрасывать их на переправах возле Новой Каховки на правый берег Днепра.

Россияне преимущественно используют железную дорогу. Они все везут из Крыма через Мелитополь до станции "Федоровка" в село Новобогдановка, оттуда – по одноколейной электрифицированной железной дороге тянут все это в "Каховку". Там выгружают и уже на автомобильном ходу едут дальше,

– рассказал активист.

По его словам, на станции "Каховка" оккупанты хранят свои боеприпасы перед тем, как пробовать переправлять их на Правобережье Херсонской области.

Ситуация в Херсонской области: последние новости

Украинские военные продолжают успешно уничтожать воздушные цели россиян. В Херсонской области зенитчики успешно приземлили вражеский "Орлан-10".

Ситуация в Херсонской области остается крайне сложной. Боевые действия продолжаются. Кроме того, оккупанты пытаются восстановить движение по Антоновскому мосту. На мост россияне подвозят стройматериалы, скапливают дорожно-ремонтную технику.

После попаданий ВСУ по военным объектам россиян во временно оккупированном Херсоне оккупанты поменяли информационные методички. Теперь россияне хотят обвинить Украину в военных преступлениях.

Также может быть интересно – оккупанты в ловушке в Херсонской области: смотрите видео