В Таврийске Херсонской области раздался мощный взрыв: может гореть склад оккупантов
Во временно оккупированной Херсонской области сообщают об очередном "хлопке". В первой половине 1 октября раздались взрывы в Таврийске.
Об этом 24 каналу сообщил херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, инцидент произошел на железнодорожной станции "Каховка", расположенной в городе Таврийске.
Читайте также В Херсоне ночью у кого-то из россиян "упала сигарета" и уничтожила одну из систем ПВО, – соцсети
Подробности взрыва в Таврийске
"На этой станции есть много складов. Есть и химический склад, который сейчас и пылает", – рассказал активист.
Как пояснил Молчанов, ничего страшного в слове "химический склад" нет.
"Это не какой-то завод. Это просто склад, на котором хранились различные виды сельскохозяйственной химии и удобрений", – пояснил Молчанов.
Он добавил, что на этом складе оккупанты хранили свои боеприпасы.
Ничего из ряда вон выходящего в этой детонации нет. Оснований для паники нет. Это просто очередное "хаймарсование" российских боеприпасов,
– подчеркнул херсонский активист.
Какое значение станция "Каховка" имеет для оккупантов
По словам Молчанова, станция "Каховка" в Таврийске является конечной точкой, в которую оккупанты перебрасывают боеприпасы и технику перед тем, как перебрасывать их на переправах возле Новой Каховки на правый берег Днепра.
Россияне преимущественно используют железную дорогу. Они все везут из Крыма через Мелитополь до станции "Федоровка" в село Новобогдановка, оттуда – по одноколейной электрифицированной железной дороге тянут все это в "Каховку". Там выгружают и уже на автомобильном ходу едут дальше,
– рассказал активист.
По его словам, на станции "Каховка" оккупанты хранят свои боеприпасы перед тем, как пробовать переправлять их на Правобережье Херсонской области.
Ситуация в Херсонской области: последние новости
- Украинские военные продолжают успешно уничтожать воздушные цели россиян. В Херсонской области зенитчики успешно приземлили вражеский "Орлан-10".
- Ситуация в Херсонской области остается крайне сложной. Боевые действия продолжаются. Кроме того, оккупанты пытаются восстановить движение по Антоновскому мосту. На мост россияне подвозят стройматериалы, скапливают дорожно-ремонтную технику.
- После попаданий ВСУ по военным объектам россиян во временно оккупированном Херсоне оккупанты поменяли информационные методички. Теперь россияне хотят обвинить Украину в военных преступлениях.
Также может быть интересно – оккупанты в ловушке в Херсонской области: смотрите видео