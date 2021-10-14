В Тбилиси 50 тысяч человек вышли на акцию с требованием освободить Саакашвили: фото из столицы

В столице Грузии тысячи людей вышли на акцию. Они требуют освободить из заключения третьего президента Грузии Михеила Саакашвили.

Предварительно о том, что сторонники Саакашвили собираются на протест, сообщала нардеп и любимая политика Елизавета Ясько. Сам заключенный голодает с 1 октября.

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Тысячи людей вышли на протест в Тбилиси

Ориентировочно 50 тысяч человек собрались в четверг (речь идет о 14 октября – 24 канал) на площади в центре Тбилиси на акцию с требованием освобождения третьего президента Грузии Михеила Саакашвили,

– говорится в сообщении.

Некоторые СМИ пишут, что людей от 30 до 50 тисяч. Они приехали даже из регионов страны. Акция началась с того, что гендиректор оппозиционного канала "Мтавари" и адвокат Саакашвили Ника Мелия зачитал послание третьего президента. В нем политик призвал общественность страны к примирению и объединению.

Кроме того, он призвал оппозиционеров 30 октября 2021 года на выборах проголосовать за кандидатов от "Национального движения".

Тысячи людей вышли на акцию за освобождение Саакашвили в Тбилиси / Фото APA, DW

Относительно оппонентов Саакашвили заверил, что "Карфаген должен быть разрушен" в отношении своих политических оппонентов – правящей партии "Грузинская мечта", которую основал миллиардер Бидзина Иванишвили.

Далее сторонники Саакашвили критиковали правящую власть и требовали освободить Саакашвили.

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Издание "Sputnik Грузия" написало, что люди заполнили площадь Свободы и прилегающую территорию. Они несли плакаты с надписями "Свободу Миши", "Нет политическому преследованию", флаги Грузии и плакаты с названиями городов, из которых они приехали.

Также есть флаги Азербайджана и Украины. Плакаты виднеются на колоннах автомобилей, приехавших из разных уголков Грузии.

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