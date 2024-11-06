В Украине снова продлили военное положение и мобилизацию. Юрист Татьяна Козян рассказала, что не могут делать представители ТЦК во время военного положения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее интервью для "РБК-Украина". По словам юристки, есть действия ТЦК, которые считаются нарушением законодательства.

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Принудительный привод без решения суда

Юрист Татьяна Козян добавила, что во время военного положения важно соблюдать законодательство и избегать действий, которые нарушают права граждан.

Работники ТЦК не могут принудительно сопровождать или задерживать военнообязанных без соответствующего решения суда. Только при наличии судебного решения и в сопровождении правоохранителей принудительный привод является законным.

Нарушение процедуры медицинского осмотра

Процедура вызова на медицинский осмотр должна быть четко соблюдена. Представители ТЦК не имеют права заставлять проходить медосмотр лиц, которые имеют законную отсрочку или признаны непригодными к службе. Любое нарушение этого порядка является незаконным.

Ненадлежащее обращение с персональными данными

Личная информация военнообязанных, в частности их персональные данные, является конфиденциальной. Разглашение или ненадлежащее хранение этих данных является нарушением закона, за которое работники ТЦК могут нести ответственность.

Превышение полномочий

Работникам ТЦК запрещено без разрешения осуществлять проверки, входить в жилье военнообязанных или оказывать на них давление, частности в случае, если они имеют законное право на отсрочку от мобилизации.

К слову, в Украине продолжается мобилизация мужчин, и за уклонение от этого процесса ТЦК может подать военнообязанного в розыск, если есть уголовное производство. Адвокат Тамила Алексик объяснила, как можно обжаловать такие действия.

Владимир Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и военного положения в Украине на 90 дней. Новый срок действия военного положения и мобилизации продлится до 7 февраля 2025 года.