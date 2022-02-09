В течение двух недель Россия может завершить подготовку к масштабному наступлению — CIT

Россия продолжает наращивать войска вблизи украинских границ. По данным Conflict Intelligence Team, Кремль в течение двух недель может завершить подготовку к наступлению на Украину.

Россия стягивает технику с Дальнего Востока и перебрасывает военных из Санкт-Петербурга и границ с Казахстаном. Об этом заявил руководитель группы расследователей Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

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Россия свозит технику под Черниговщину

Кирилл Михайлов заявил, что Россия разместила свои войска в населенных пунктах в Брянской области, которые в нескольких десятках километров от украинской границы. При этом, по словам расследователя, России нужно до двух недель времени, чтобы завершить подготовку к агрессии.

По нашим наблюдениям нужны еще неделя-две, чтобы завершить возможные подготовительные действия для потенциального масштабного наступления. Населенные пункты, куда свозят эту технику, расположены в десятках километров от границы с Черниговской областью. Это та техника, которая еще в апреле прошлого года приехала из Сибири, сейчас она оказалась в Брянской области,

– заявил Михайлов.

Также Россия перебрасывает к границам бывшие войска МВД. Кирилл Михайлов предположил, что в случае вторжения их будут использовать для контроля за путями снабжения или за оккупированными населенными пунктами.

Кроме того, Россия дополнительно перевозит на территорию Беларуси ракетные комплексы "Бук" и "Искандер". По словам Михайлова, Кремль планирует стянуть к границам 100 батальонных тактических групп, то есть 100 тысяч военных.

Последние новости об угрозе российского вторжения

В Европейском Союзе уже подготовили пакет санкций против России, которые немедленно введут, если Кремль решится на полномасштабное наступление на Украину.

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс собирается с официальным визитом в Москву. Там она планирует говорить о деэскалации ситуации.

В то же время в Украину прибыли еще 2 самолета с оружием из США.

А в Кремле пресс-секретарь МИД России Мария Захарова отметилась очередным циничным заявлением. По ее словам, решить конфликт просто – Украина должна отдать оружие, которые ей передали иностранные партнеры и прекратить сотрудничество с НАТО.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак отметил, что твердая позиция Запада сможет остановить Кремль и его агрессивные планы.

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Вооруженные Силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.