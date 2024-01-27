Это на руку Трампу: к каким последствиям может привести миграционный кризис в США
На фоне дискуссий в Конгрессе США по поводу изменений законодательства о мигрантах обострилось противостояние между Белым домом и пограничным штатом Техас. К сожалению, эту проблему вряд ли получится быстро решить, ведь Америка встала перед крайне серьезным вызовом.
Этот вызов перед политической системой может иметь длительный отрицательный эффект для внутренней стабильности США. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Семенюк.
Смотрите также "Пороховая бочка" на границе: в США разгорелся громкий конфликт между Техасом и правительством Байдена
О чем свидетельствует противостояние между Вашингтоном и Техасом
Если бы конфликт между краевыми и федеральными властями в США был не столь острым, его можно было бы решить гораздо быстрее. Вместо этого, когда губернатора Техаса поддержали все остальные губернаторы-республиканцы, это стало очень серьезным сигналом для Соединенных Штатов.
"Это является вызовом централизованной системе и может привести к гражданскому конфликту внутри страны, когда власти штатов не будут подчиняться федеральной системе", – отметил политолог.
Такое развитие событий очень выгодно Дональду Трампу, который на этом фоне будет усиливать свою агитацию лозунгами, что только он способен навести порядок в Соединенных Штатах. Но в стратегической перспективе это показывает США как слабую страну с точки зрения политической организации.
Сейчас американская политическая система, которая раньше учила весь мир наилучшим принципам управления и организации, проходит очень серьезный тест на стойкость. И если Вашингтон не сможет продемонстрировать эту стойкость, противники демократии в мире только усилят свои позиции.
"Появится новое предложение более жесткой и вертикальной политической системы с силой в руках. С точки зрения авторитарных государств, именно сила делает власть, а с точки зрения демократических государств, власть делает свобода", – пояснил Семенюк.
Как проблема на границе США расшатывает стабильность государства
- В прошлом году губернатор штата Техас на фоне проблем с обеспечением безопасности границы с Мексикой распорядился проложить многокилометровую колючую проволоку вдоль реки Рио-Гранде. Это решение не было согласовано с Вашингтоном, и администрация Байдена подала просьбу в Верховный суд США вмешаться в это дело.
- 22 января 2024 года суд постановил, что аргументация Белого дома о необходимости избавиться от этой колючей проволоки справедлива. Соответственно, Техас был обязан убрать колючую проволоку с берега реки.
- Однако губернатор штата отказался это сделать, ссылаясь на то, что Техас "имеет право на самозащиту" от нелегальной миграции. Соответственно, таким образом был брошен вызов не только администрации Байдена, но и судебной системе США.
- Параллельно в Конгрессе часть республиканских политиков продолжает настаивать на том, что предложения Байдена по регулированию миграции и безопасности южной границы недостаточны. Потому после появления решения Верховного суда действия губернатора Техаса получили широкую поддержку от его однопартийцев.
- Теперь это создало патовую ситуацию, которая поднимает легитимность американских органов власти самых разных уровней. Чтобы ее решить, Конгрессу нужно все же достичь согласия относительно новых пограничных правил, и некоторые надежды на это все еще звучат от американских политиков.