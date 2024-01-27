Это на руку Трампу: к каким последствиям может привести миграционный кризис в США

На фоне дискуссий в Конгрессе США по поводу изменений законодательства о мигрантах обострилось противостояние между Белым домом и пограничным штатом Техас. К сожалению, эту проблему вряд ли получится быстро решить, ведь Америка встала перед крайне серьезным вызовом.

Этот вызов перед политической системой может иметь длительный отрицательный эффект для внутренней стабильности США. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Семенюк.

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О чем свидетельствует противостояние между Вашингтоном и Техасом

Если бы конфликт между краевыми и федеральными властями в США был не столь острым, его можно было бы решить гораздо быстрее. Вместо этого, когда губернатора Техаса поддержали все остальные губернаторы-республиканцы, это стало очень серьезным сигналом для Соединенных Штатов.

"Это является вызовом централизованной системе и может привести к гражданскому конфликту внутри страны, когда власти штатов не будут подчиняться федеральной системе", – отметил политолог.

Такое развитие событий очень выгодно Дональду Трампу, который на этом фоне будет усиливать свою агитацию лозунгами, что только он способен навести порядок в Соединенных Штатах. Но в стратегической перспективе это показывает США как слабую страну с точки зрения политической организации.

Сейчас американская политическая система, которая раньше учила весь мир наилучшим принципам управления и организации, проходит очень серьезный тест на стойкость. И если Вашингтон не сможет продемонстрировать эту стойкость, противники демократии в мире только усилят свои позиции.

"Появится новое предложение более жесткой и вертикальной политической системы с силой в руках. С точки зрения авторитарных государств, именно сила делает власть, а с точки зрения демократических государств, власть делает свобода", – пояснил Семенюк.

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